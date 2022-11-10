В Донецкой области за сутки погибло три мирных жителя – ОВА

"За 9 ноября стало известно о трех гражданских, убитых россиянами в Донецкой области: двоих в Бахмуте и одном в Павловке", – написал Кириленко.
Еще 12 человек, по словам главы ОВА, получили ранения.
Помимо этого, правоохранители обнаружили тела пяти мирных жителей, убитых российскими захватчиками во время оккупации Яровой.
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло как минимум 1185 граждан, еще 2578 человек получили ранения. Кириленко отметил, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
"Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным ОВА, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои.
Кириленко 2 ноября сказал, что Бахмут сильно поврежден обстрелами, в Авдеевке, Марьинке, Красногоровке "нет ни одного фактически уцелевшего дома".
На бахмутском направлении сосредоточены максимальные силы россиян, там около 30 тыс. оккупантов, сообщил 6 ноября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.