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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области за сутки погибло три мирных жителя – ОВА

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Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло как минимум 1185 граждан
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло как минимум 1185 граждан
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских оккупантов в Донецкой области погибло три мирных жителя. Об этом в Telegram 10 ноября сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 9 ноября стало известно о трех гражданских, убитых россиянами в Донецкой области: двоих в Бахмуте и одном в Павловке", – написал Кириленко.

Еще 12 человек, по словам главы ОВА, получили ранения.

Помимо этого, правоохранители обнаружили тела пяти мирных жителей, убитых российскими захватчиками во время оккупации Яровой.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло как минимум 1185 граждан, еще 2578 человек получили ранения. Кириленко отметил, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным ОВА, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои.

Кириленко 2 ноября сказал, что Бахмут сильно поврежден обстрелами, в Авдеевке, Марьинке, Красногоровке "нет ни одного фактически уцелевшего дома".

На бахмутском направлении сосредоточены максимальные силы россиян, там около 30 тыс. оккупантов, сообщил 6 ноября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, оккупация, жертвы, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, ранение, Павел Кириленко
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