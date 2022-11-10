В Донецкой области за сутки погибло три мирных жителя – ОВА

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло как минимум 1185 граждан Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"За 9 ноября стало известно о трех гражданских, убитых россиянами в Донецкой области: двоих в Бахмуте и одном в Павловке", – написал Кириленко.

Еще 12 человек, по словам главы ОВА, получили ранения.

Помимо этого, правоохранители обнаружили тела пяти мирных жителей, убитых российскими захватчиками во время оккупации Яровой.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло как минимум 1185 граждан, еще 2578 человек получили ранения. Кириленко отметил, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул глава ОВА.

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