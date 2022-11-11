ВСУ отразили атаки оккупантов возле 14 населенных пунктов и поразили 17 районов сосредоточения сил противника – Генштаб

Воины ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили два российских пункта управления Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Противник пытался наступать в районах населенных пунктов Новоселовское, Мясожаровка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Веселое, Соледар, Бахмут, Андреевка, Красногоровка, Опытное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Павловка Донецкой области.

Авиация сил обороны нанесла по оккупантам 10 ударов. Поражены семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три позиции зенитных ракетных комплексов противника.

Силы обороны также сбили вражеский вертолет Ка-52.

Помимо этого, воины ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили два пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада боеприпасов, пять средств противовоздушной обороны и два других важных военных объекта российских оккупантов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)