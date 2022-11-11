ВСУ отразили атаки оккупантов возле 14 населенных пунктов и поразили 17 районов сосредоточения сил противника – Генштаб

Противник пытался наступать в районах населенных пунктов Новоселовское, Мясожаровка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Веселое, Соледар, Бахмут, Андреевка, Красногоровка, Опытное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Павловка Донецкой области.
Авиация сил обороны нанесла по оккупантам 10 ударов. Поражены семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три позиции зенитных ракетных комплексов противника.
Силы обороны также сбили вражеский вертолет Ка-52.
Помимо этого, воины ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили два пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада боеприпасов, пять средств противовоздушной обороны и два других важных военных объекта российских оккупантов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.