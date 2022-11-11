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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ отразили атаки оккупантов возле 14 населенных пунктов и поразили 17 районов сосредоточения сил противника – Генштаб

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Воины ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили два российских пункта управления
Воины ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили два российских пункта управления
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За минувшие сутки украинские военные отразили атаки российских оккупантов возле 14 населенных пунктов. Об этом 11 ноября в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

Противник пытался наступать в районах населенных пунктов Новоселовское, Мясожаровка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Веселое, Соледар, Бахмут, Андреевка, Красногоровка, Опытное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Павловка Донецкой области.

Авиация сил обороны нанесла по оккупантам 10 ударов. Поражены семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три позиции зенитных ракетных комплексов противника.

Силы обороны также сбили вражеский вертолет Ка-52.

Помимо этого, воины ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили два пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада боеприпасов, пять средств противовоздушной обороны и два других важных военных объекта российских оккупантов.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid035CN9vvVG4jnbGJUB6wJxaaAN91VaB78JZzbxnBa2HofZ5a3ZpAgZA9k4tjrRZoJrl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, артиллерия, ВСУ, наступление, война России против Украины
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