Авиация сил обороны Украины нанесла за день восемь ударов по позициям оккупантов – Генштаб ВСУ

Под поражение попали семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны российских войск.

"Воины ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления, восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов, пять средств противовоздушной обороны и другие важные военные объекты российских оккупантов", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)