Авиация сил обороны Украины нанесла за день восемь ударов по позициям оккупантов – Генштаб ВСУ

Под поражение попали семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны российских войск.
"Воины ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления, восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов, пять средств противовоздушной обороны и другие важные военные объекты российских оккупантов", – говорится в сообщении.
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Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 10 ноября, составили около 78 690 военных, 2804 танка, 278 самолетов, 260 вертолетов и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".