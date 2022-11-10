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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Авиация сил обороны Украины нанесла за день восемь ударов по позициям оккупантов – Генштаб ВСУ

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Украинская авиация поразила семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и техники оккупантов
Украинская авиация поразила семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и техники оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Авиация сил обороны Украины за сутки 10 ноября нанесла по позициям оккупантов восемь ударов. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Под поражение попали семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны российских войск.

"Воины ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления, восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов, пять средств противовоздушной обороны и другие важные военные объекты российских оккупантов", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 10 ноября, составили около 78 690 военных, 2804 танка, 278 самолетов, 260 вертолетов и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, война России против Украины
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