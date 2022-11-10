Оккупанты наращивают фортификационное оборудование позиций в Запорожской области, к работам привлекают гражданских – Генштаб ВСУ

"В целях недопущения продвижения подразделений сил обороны оккупационные войска наращивают фортификационное оборудование позиций на временно занятой территории Запорожской области. Для ускорения темпов выполнения инженерных работ оккупанты пытаются приобщить гражданское местное население", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр (Запорожье) оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.