Мэр Мелитополя Федоров: Сегодня происходит массовая накачка российской живой силой наших территорий. И это военная сила

Федоров: Приехавших десятки тысяч, и это не европейские россияне, к которым мы привыкли Фото: ria-m.tv

"Из ранее проживавших в Мелитополе осталось менее 50%. Это примерно 50–60 тыс. человек из 150 тыс., которые были раньше. Что касается приехавших людей, их насчитываются десятки тысяч. Сколько именно, сегодня никто точно не может сказать. Это и рашистские военные со своими семьями, это и переселенцы из Мариуполя и городов Донецкой области, а в последние недели это и переселенцы с херсонского направления, из Новой Каховки и так далее", – рассказал Федоров.

По его словам, каждый день из разных сел района поступает информация о прибытии российских военных.

"В городе много россиян, но, знаете ли, это не европейские россияне, к которым мы привыкли. Это представители меньшинств РФ – дагестанцы, чеченцы и другие. Причем они есть не только в Мелитополе, но и в Мелитопольском районе. За последние полтора месяца существенно увеличилось их количество. Нам каждый день поступают сообщения от наших жителей сел, что заехало 200 человек то в одно село, то в другое. Занимают полностью дачные кооперативы, дома уехавших людей. То есть сегодня происходит массовая накачка российской живой силой наших территорий. И это военная сила", – сказал Федоров.

Мэр Мелитополя Федоров: В городе полноценная депрессия. Жители между собой не общаются – никто не понимает, кто предатель, а кто – нет. Полный текст интервью