ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Мэр Мелитополя Федоров: Сегодня происходит массовая накачка российской живой силой наших территорий. И это военная сила

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Федоров: Приехавших десятки тысяч, и это не европейские россияне, к которым мы привыкли
Федоров: Приехавших десятки тысяч, и это не европейские россияне, к которым мы привыкли
Фото: ria-m.tv

В интервью изданию "ГОРДОН" мэр временно оккупированного россиянами Мелитополя Запорожской области Иван Федоров рассказал, как россияне стагивают живые силы и технику в город.

"Из ранее проживавших в Мелитополе осталось менее 50%. Это примерно 50–60 тыс. человек из 150 тыс., которые были раньше. Что касается приехавших людей, их насчитываются десятки тысяч. Сколько именно, сегодня никто точно не может сказать. Это и рашистские военные со своими семьями, это и переселенцы из Мариуполя и городов Донецкой области, а в последние недели это и переселенцы с херсонского направления, из Новой Каховки и так далее", – рассказал Федоров.

По его словам, каждый день из разных сел района поступает информация о прибытии российских военных.

"В городе много россиян, но, знаете ли, это не европейские россияне, к которым мы привыкли. Это представители меньшинств РФ – дагестанцы, чеченцы и другие. Причем они есть не только в Мелитополе, но и в Мелитопольском районе. За последние полтора месяца существенно увеличилось их количество. Нам каждый день поступают сообщения от наших жителей сел, что заехало 200 человек то в одно село, то в другое. Занимают полностью дачные кооперативы, дома уехавших людей. То есть сегодня происходит массовая накачка российской живой силой наших территорий. И это военная сила", – сказал Федоров.

Мэр Мелитополя Федоров: В городе полноценная депрессия. Жители между собой не общаются – никто не понимает, кто предатель, а кто – нет. Полный текст интервью

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр (Запорожье) оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, война, военные, оккупация, Мелитополь, Запорожская область, российская агрессия, война России против Украины, интервью, войска, мэр, Иван Федоров
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Никитюк снялась в миниатюрных трусах
Никитюк снялась в миниатюрных трусах
"Сотрем в порошок монстра". Денисенко стихами будет собирать деньги, чтобы обогреть мужа
"Сотрем в порошок монстра". Денисенко стихами будет собирать деньги, чтобы обогреть мужа
"Огонь! А пуговица не застегивается!" 40-летняя Мейхер засветила глубокое декольте
"Огонь! А пуговица не застегивается!" 40-летняя Мейхер засветила глубокое декольте
"Покойник оказался пророком". Гордон прокомментировал высказывание Стремоусова о Херсоне
"Покойник оказался пророком". Гордон прокомментировал высказывание Стремоусова о Херсоне
"Наконец-то кто-то без ботокса и филеров". В сети обсуждают новый выход звезды "Секса в большом городе"
"Наконец-то кто-то без ботокса и филеров". В сети обсуждают новый выход звезды "Секса в большом городе"
49-летняя Клум и ее 33-летний муж поцеловались, не сводя глаз с камеры. Фото
49-летняя Клум и ее 33-летний муж поцеловались, не сводя глаз с камеры. Фото
Никитюк показала, как позировала в Киеве ночью на мосту. Фото
Никитюк показала, как позировала в Киеве ночью на мосту. Фото
"Она сошла с ума. Позор". В сети раскритиковали 63-летнюю Мадонну, которая облизала собачью миску
"Она сошла с ума. Позор". В сети раскритиковали 63-летнюю Мадонну, которая облизала собачью миску
Loboda показала, как выглядит после гастролей по США
Loboda показала, как выглядит после гастролей по США
"Жизнь продолжается". Tarabarova ждет третьего ребенка
"Жизнь продолжается". Tarabarova ждет третьего ребенка
Жена Тигипко рассказала, как одноклассники их сына отреагировали, когда узнали, кто его отец
Жена Тигипко рассказала, как одноклассники их сына отреагировали, когда узнали, кто его отец
Dantes показал, чем его накормил проводник поезда "Укразалізниці"
Dantes показал, чем его накормил проводник поезда "Укразалізниці"
Четыре фильма об Украине номинированы на Европейскую кинопремию. Награждение состоится в декабре
Четыре фильма об Украине номинированы на Европейскую кинопремию. Награждение состоится в декабре
"Была курточка расстегнута, он подошел, застегнул. Сказал: "Холодно". 35-летняя жена 48-летнего Арестовича рассказала, как начинался их роман
"Была курточка расстегнута, он подошел, застегнул. Сказал: "Холодно". 35-летняя жена 48-летнего Арестовича рассказала, как начинался их роман
"Хочу гріховною прокинутись ранком і дивитись в тебе до світанку". Тина Кароль опубликовала авторское четверостишие
"Хочу гріховною прокинутись ранком і дивитись в тебе до світанку". Тина Кароль опубликовала авторское четверостишие
"Корабль уплыл". 53-летняя Энистон рассказала, почему у нее больше никогда не будет детей
"Корабль уплыл". 53-летняя Энистон рассказала, почему у нее больше никогда не будет детей
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Больно, когда любимый предает". В сети поддержали Grosu, которая после отъезда бойфренда Полянского в РФ рассказала о своих чувствах (152303)
2
"Предатели должны отдыхать в кацапстане". В сети раскритиковали фото Лорак с дочкой из Испании (146215)
3
"А что врачи говорят?" В сети высмеяли 55-летнего Киркорова, который вышел на сцену в прозрачном комбинезоне. Видео (79390)
4
"О боже", "Видимо, она вообще с катушек слетела". В сети обсуждают Каминскую, спевшую "Червону руту" с неприличным словом (55676)
5
"Была курточка расстегнута, он подошел, застегнул. Сказал: "Холодно". 35-летняя жена 48-летнего Арестовича рассказала, как начинался их роман (55158)
6
"Я всегда думала, что она гонит". Актриса Тышкевич рассказала о пророссийской позиции Байрак (53668)
7
48-летняя Наталья Егорова снялась в полный рост в широких подвернутых джинсах и пуловере с глубоким вырезом (47040)
8
"Очень брезгую вами". Бадоев обратился к российским артистам, исполнившим песню с призывом идти на войну против Украины (45936)
 
 
 
 