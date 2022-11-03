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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Бавовна вместо будильника для оккупантов Мелитополя". Федоров сообщил о взрывах в городе

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Федоров сообщил о взрывах в оккупированном Мелитополе
Федоров сообщил о взрывах в оккупированном Мелитополе
Фото: Іван Федоров / Мелітополь / міський голова | Telegram

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области рано утром 3 ноября раздались взрывы, сообщил в Telegram мэр города Иван Федоров.

"Бавовна вместо будильника для оккупантов Мелитополя. В 5.00 в южной части города было очень громко. По предварительным данным, разрушена часть захваченного рашистами завода "Рефма", где размещался один из основных штабов личного состава оккупантов".

Издание РИА Мелитополь сообщает, что взрывов было три, они были слышны во всех районах города.

По данным журналистов, удар был нанесен по зданию, где располагался офис руководства ФСБ РФ. Обломки здания разлетелись на два квартала.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр (Запорожье) оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Теги: Россия, Украина, Запорожье, взрыв, оккупация, Мелитополь, Запорожская область, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, взрывы, потери армии России, погибшие российские военные, российские оккупанты, Иван Федоров, деоккупация
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