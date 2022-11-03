"Бавовна вместо будильника для оккупантов Мелитополя". Федоров сообщил о взрывах в городе

Федоров сообщил о взрывах в оккупированном Мелитополе Фото: Іван Федоров / Мелітополь / міський голова | Telegram

"Бавовна вместо будильника для оккупантов Мелитополя. В 5.00 в южной части города было очень громко. По предварительным данным, разрушена часть захваченного рашистами завода "Рефма", где размещался один из основных штабов личного состава оккупантов".

Издание РИА Мелитополь сообщает, что взрывов было три, они были слышны во всех районах города.

По данным журналистов, удар был нанесен по зданию, где располагался офис руководства ФСБ РФ. Обломки здания разлетелись на два квартала.