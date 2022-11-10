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Мэр Мелитополя Федоров: Мы не просто призываем людей уезжать, а предоставляем им возможность выехать за пределы Украины, жить в отелях с трехразовым питанием

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Федоров: Мы помогаем с эвакуацией всем, кто обращается к нам
Федоров: Мы помогаем с эвакуацией всем, кто обращается к нам
Фото: mlt.gov.ua

В интервью изданию "ГОРДОН" мэр временно оккупированного россиянами Мелитополя Запорожской области Иван Федоров рассказал, какую помощь оказывают власти людям, которые хотят выехать на подконтрольную Украине территорию.

"Несколько недель назад мы подписали соглашение с общественными организациями Румынии. Мы теперь не просто призываем наших жителей уезжать, а предоставляем возможность детям, семьям, женщинам выехать за пределы Украины, разместить их в трехзвездочных отелях с трехразовым питанием. Это более плодотворная работа. Мы призываем уезжать и одновременно предоставляем возможность оказаться в безопасной стране с питанием и кровом и ожидать, пока будет деоккупирован наш город", – рассказал Федоров.

Он сообщил, что вся команда городского управления работает сообща в Запорожье.

"Мы помогаем с эвакуацией всем, кто обращается к нам с просьбой об эвакуации. Мы безвозмездно предоставляем такую возможность. Второе – мы помогаем жителям Мелитополя, которые сейчас находятся в Запорожье, а это более 10 тыс. человек, выехавших с временно оккупированной территории и зарегистрированных в нашем гуманитарном центре. Оказываем гуманитарную помощь, материальную помощь, консультативную и психологическую помощь", – подчеркнул мэр.

Кроме того, власти занимаются организацией образовательного процесса для детей. 

"Мы запустили все мелитопольские школы дистанционно. Наши учителя работают. Более 50% учителей уехали, менее 10% учителей сколлаборационировали. Но ни один директор школы, ни один директор детского сада не поддержал оккупантов. И наша цель – чтобы все наши дети продолжали обучение в наших учебных заведениях. До этого мы выполняли работу, чтобы все наши 700 выпускников поступили в украинские и европейские вузы", – сказал Федоров.

Мэр Мелитополя Федоров: В городе полноценная депрессия. Жители между собой не общаются – никто не понимает, кто предатель, а кто – нет. Полный текст интервью

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр (Запорожье) оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Запорожье, Румыния, война, Мелитополь, война России против Украины, школы, интервью, власть, мэр, Иван Федоров
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