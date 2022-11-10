Мэр Мелитополя Федоров: Мы не просто призываем людей уезжать, а предоставляем им возможность выехать за пределы Украины, жить в отелях с трехразовым питанием

Федоров: Мы помогаем с эвакуацией всем, кто обращается к нам Фото: mlt.gov.ua

"Несколько недель назад мы подписали соглашение с общественными организациями Румынии. Мы теперь не просто призываем наших жителей уезжать, а предоставляем возможность детям, семьям, женщинам выехать за пределы Украины, разместить их в трехзвездочных отелях с трехразовым питанием. Это более плодотворная работа. Мы призываем уезжать и одновременно предоставляем возможность оказаться в безопасной стране с питанием и кровом и ожидать, пока будет деоккупирован наш город", – рассказал Федоров.

Он сообщил, что вся команда городского управления работает сообща в Запорожье.

"Мы помогаем с эвакуацией всем, кто обращается к нам с просьбой об эвакуации. Мы безвозмездно предоставляем такую возможность. Второе – мы помогаем жителям Мелитополя, которые сейчас находятся в Запорожье, а это более 10 тыс. человек, выехавших с временно оккупированной территории и зарегистрированных в нашем гуманитарном центре. Оказываем гуманитарную помощь, материальную помощь, консультативную и психологическую помощь", – подчеркнул мэр.

Кроме того, власти занимаются организацией образовательного процесса для детей.

"Мы запустили все мелитопольские школы дистанционно. Наши учителя работают. Более 50% учителей уехали, менее 10% учителей сколлаборационировали. Но ни один директор школы, ни один директор детского сада не поддержал оккупантов. И наша цель – чтобы все наши дети продолжали обучение в наших учебных заведениях. До этого мы выполняли работу, чтобы все наши 700 выпускников поступили в украинские и европейские вузы", – сказал Федоров.

Мэр Мелитополя Федоров: В городе полноценная депрессия. Жители между собой не общаются – никто не понимает, кто предатель, а кто – нет. Полный текст интервью