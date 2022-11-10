Две российские ракеты ударили по агропредприятию в Запорожской области – ОВА

"Враг никак не угомонится. Около 7 утра две ракеты, вероятно, С-300, взорвались на территории агропредприятия на Вильнянщине. Повреждены хозяйственные постройки и техника", – написал он.
По предварительным данным, обошлось без жертв.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.
Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами, а также используют для атак иранские дроны-камикадзе.
Город находится очень близко к линии фронта, подлетное время ракет иногда составляет менее минуты, поэтому в Запорожье не всегда успевает сработать ПВО, объяснял 2 ноября Старух.