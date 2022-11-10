Две российские ракеты ударили по агропредприятию в Запорожской области – ОВА

"Враг никак не угомонится. Около 7 утра две ракеты, вероятно, С-300, взорвались на территории агропредприятия на Вильнянщине. Повреждены хозяйственные постройки и техника", – написал он.

По предварительным данным, обошлось без жертв.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.

Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами, а также используют для атак иранские дроны-камикадзе.

Город находится очень близко к линии фронта, подлетное время ракет иногда составляет менее минуты, поэтому в Запорожье не всегда успевает сработать ПВО, объяснял 2 ноября Старух.