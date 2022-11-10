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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Мэр Мелитополя Федоров: Российские оккупанты приехали уже с реестрами наших депутатов, госслужащих, военных, людей, служивших в АТО с 2014 года

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Федоров рассказал, что оккупанты вывозят оборудование предприятий Мелитополя
Федоров рассказал, что оккупанты вывозят оборудование предприятий Мелитополя
Фото: mlt.gov.ua

В интервью изданию "ГОРДОН" мэр временно оккупированного россиянами Мелитополя Запорожской области Иван Федоров рассказал о мародерстве и колаборантах в городе.

"На территории города и района не происходит массового мародерства. Я бы сказал, что массово оно происходит на каких-то предприятиях. К примеру, с завода вывезли всю офисную технику, станки, оборудование, все складские запасы и так далее. Или из магазина вывезли все: и товары, и стеллажи, и оборудование. Или, например, из "ПриватБанка" у нас вывезли полностью всю оргтехнику. Что касается домов и личных квартир жителей, то такого массово не происходит. Только точечно. Например, из моего дома вынесли все или из дома других людей, кого они считают врагами российского режима", – сообщил мэр.

Он отметил, что в Мелитополе "предателей и коллаборантов немного". Тем не менее есть люди, которые помогли россиянам подготовиться к оккупации.

"Они приехали уже с реестрами. У них были реестры наших депутатов, госслужащих, военных, людей, служивших в АТО с 2014 года. Сейчас есть наводчики, которыми являются местные коллаборанты. Например, в городе Мелитополе коллаборант – заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства. Этот человек не очень важен в части организации жизнедеятельности, но достаточно важен в части владения информацией. Он знает, кто и где проживает", – рассказал Федоров.

Мэр Мелитополя Федоров: В городе полноценная депрессия. Жители между собой не общаются – никто не понимает, кто предатель, а кто – нет. Полный текст интервью

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр (Запорожье) оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, война, военные, оккупация, Мелитополь, Запорожская область, российская агрессия, мародеры, война России против Украины, интервью, войска, мэр, российские оккупанты, Иван Федоров
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