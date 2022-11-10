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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ударам оккупантов подверглись районы населенных пунктов в нескольких областях – Генштаб ВСУ

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Российские войска 10 ноября продолжили обстрелы Украины
Российские войска 10 ноября продолжили обстрелы Украины
Фото: EPA (архив)

10 ноября российским ударам подверглись районы населенных пунктов в Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины.

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, продолжает оборудование оборонных рубежей на левом берегу реки Днепр. В то же время ведет наступательные действия на бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях. Ударам врага подверглись районы населенных пунктов Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Запорожской областей", – говорится в сообщении.

Также оккупанты обстреливали из артиллерии, танков и минометов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и южнобугском направлениях.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, война России против Украины
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