Ударам оккупантов подверглись районы населенных пунктов в нескольких областях – Генштаб ВСУ

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, продолжает оборудование оборонных рубежей на левом берегу реки Днепр. В то же время ведет наступательные действия на бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях. Ударам врага подверглись районы населенных пунктов Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Запорожской областей", – говорится в сообщении.

Также оккупанты обстреливали из артиллерии, танков и минометов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и южнобугском направлениях.

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