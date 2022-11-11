Родственники мобилизованных россиян недовольны, что тех без подготовки отправили под Сватово. Просят Путина "принять меры"

Об этом говорится в их обращениях: одно (адресовано губернатору Вологодской области Андрею Бочарову) было выложено в соцсети "ВКонтакте" и сейчас недоступно, его цитирует "Медуза", второе (на имя президента РФ Владимира Путина) опубликовал Telegram-канал "Осторожно, новости".

Жители Вологодской области пожаловались, что их мобилизованных родственников начали перебрасывать под Сватово 1 ноября и там они "оказались зажаты в огненной ловушке, их убивали как противник, так и наша русская армия". Родственники мобилизованных призвали вернуть их из Луганской области, а не "ждать, когда всех перерубят в этой кровавой мясорубке".

В обращении идет речь, что мобилизованные попали туда в составе "9-го полка", но "Медуза" отмечает, что в вооруженных силах РФ такого полка нет и о его создании не сообщалось. "9-й полк" есть в составе незаконного вооруженного формирования "ДНР", это якобы "морская пехота", но о направлении россиян в ряды подразделения боевиков тоже официально не сообщалось, подчеркивает СМИ.

К Путину обратились близкие военнослужащих 346-го мотострелкового полка российской армии. Они призывают главу Кремля "принять меры", напоминая, что он, а также министр обороны РФ Сергей Шойгу обещали отправлять на фронт "только подготовленных" военнослужащих.

В обращении говорится, что тех отправили на фронт без питания, снаряжения и теплой одежды. "Большинство гуманитарной помощи до них не доходит. Последний приезд представителя губернатора Владимирской области 8 ноября запомнился военнослужащим торжественной раздачей иконок и пожеланием удачи", – резюмирует одна из родственниц, читая обращение к Путину.