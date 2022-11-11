ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Родственники мобилизованных россиян недовольны, что тех без подготовки отправили под Сватово. Просят Путина "принять меры"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Родственники мобилизованных пожаловались Путину, что "последний приезд представителя губернатора запомнился военнослужащим торжественной раздачей иконок и пожеланием удачи"
Родственники мобилизованных пожаловались Путину, что "последний приезд представителя губернатора запомнился военнослужащим торжественной раздачей иконок и пожеланием удачи"
Фото: ЕРА

Родственники мобилизованных россиян из Владимирской и Вологодской областей заявляют, что мобилизованных отправили на позиции оккупационной армии в Сватово Луганской области без подготовки.

Об этом говорится в их обращениях: одно (адресовано губернатору Вологодской области Андрею Бочарову) было выложено в соцсети "ВКонтакте" и сейчас недоступно, его цитирует "Медуза", второе (на имя президента РФ Владимира Путина) опубликовал Telegram-канал "Осторожно, новости"

Жители Вологодской области пожаловались, что их мобилизованных родственников начали перебрасывать под Сватово 1 ноября и там они "оказались зажаты в огненной ловушке, их убивали как противник, так и наша русская армия". Родственники мобилизованных призвали вернуть их из Луганской области, а не "ждать, когда всех перерубят в этой кровавой мясорубке". 

В обращении идет речь, что мобилизованные попали туда в составе "9-го полка", но "Медуза" отмечает, что в вооруженных силах РФ такого полка нет и о его создании не сообщалось. "9-й полк" есть в составе незаконного вооруженного формирования "ДНР", это якобы "морская пехота", но о направлении россиян в ряды подразделения боевиков тоже официально не сообщалось, подчеркивает СМИ. 

К Путину обратились близкие военнослужащих 346-го мотострелкового полка российской армии. Они призывают главу Кремля "принять меры", напоминая, что он, а также министр обороны РФ Сергей Шойгу обещали отправлять на фронт "только подготовленных" военнослужащих. 

В обращении говорится, что тех отправили на фронт без питания, снаряжения и теплой одежды. "Большинство гуманитарной помощи до них не доходит. Последний приезд представителя губернатора Владимирской области 8 ноября запомнился военнослужащим торжественной раздачей иконок и пожеланием удачи", – резюмирует одна из родственниц, читая обращение к Путину. 

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении "частичной" мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.

В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области. Они уже прибыли в Запорожскую область и другие регионы Украины, где идут бои.

4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. Он сказал, что 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий. При этом Шойгу говорил 1 ноября, что в районы боевых действий направлены 87 тыс. россиян из числа мобилизованных.

По данным Генштаба ВСУ, потери личного состава РФ за время полномасштабной войны с Украиной составили около 78 690 военных.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, Сергей Шойгу, мобилизация, Сватово, армия РФ, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "У этих клопов нет ничего святого". В сети обсуждают новую басню Назарова
  "У этих клопов нет ничего святого". В сети обсуждают новую басню Назарова
"Вот такой я человек". 20-летняя дочь Немцова объяснила, зачем вышла замуж во второй раз
"Вот такой я человек". 20-летняя дочь Немцова объяснила, зачем вышла замуж во второй раз
"Типа девственница в 64, я хохочу". 50 Cent снова высмеял Мадонну
"Типа девственница в 64, я хохочу". 50 Cent снова высмеял Мадонну
"Никогда не переставай бороться за то, что любишь". Андрей Шевченко поздравил сына с 16-летием
"Никогда не переставай бороться за то, что любишь". Андрей Шевченко поздравил сына с 16-летием
С откровенным декольте и в коротком платье. Внучка Ротару прогулялась по Манхэттену
С откровенным декольте и в коротком платье. Внучка Ротару прогулялась по Манхэттену
Никитюк снялась в миниатюрных трусах
Никитюк снялась в миниатюрных трусах
"Сотрем в порошок монстра". Денисенко стихами будет собирать деньги, чтобы обогреть мужа
"Сотрем в порошок монстра". Денисенко стихами будет собирать деньги, чтобы обогреть мужа
"Огонь! А пуговица не застегивается!" 40-летняя Мейхер засветила глубокое декольте
"Огонь! А пуговица не застегивается!" 40-летняя Мейхер засветила глубокое декольте
"Покойник оказался пророком". Гордон прокомментировал высказывание Стремоусова о Херсоне
"Покойник оказался пророком". Гордон прокомментировал высказывание Стремоусова о Херсоне
"Наконец-то кто-то без ботокса и филеров". В сети обсуждают новый выход звезды "Секса в большом городе"
"Наконец-то кто-то без ботокса и филеров". В сети обсуждают новый выход звезды "Секса в большом городе"
49-летняя Клум и ее 33-летний муж поцеловались, не сводя глаз с камеры. Фото
49-летняя Клум и ее 33-летний муж поцеловались, не сводя глаз с камеры. Фото
Никитюк показала, как позировала в Киеве ночью на мосту. Фото
Никитюк показала, как позировала в Киеве ночью на мосту. Фото
"Она сошла с ума. Позор". В сети раскритиковали 63-летнюю Мадонну, которая облизала собачью миску
"Она сошла с ума. Позор". В сети раскритиковали 63-летнюю Мадонну, которая облизала собачью миску
Loboda показала, как выглядит после гастролей по США
Loboda показала, как выглядит после гастролей по США
"Жизнь продолжается". Tarabarova ждет третьего ребенка
"Жизнь продолжается". Tarabarova ждет третьего ребенка
Жена Тигипко рассказала, как одноклассники их сына отреагировали, когда узнали, кто его отец
Жена Тигипко рассказала, как одноклассники их сына отреагировали, когда узнали, кто его отец
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Предатели должны отдыхать в кацапстане". В сети раскритиковали фото Лорак с дочкой из Испании (155328)
2
"А что врачи говорят?" В сети высмеяли 55-летнего Киркорова, который вышел на сцену в прозрачном комбинезоне. Видео (93415)
3
"Была курточка расстегнута, он подошел, застегнул. Сказал: "Холодно". 35-летняя жена 48-летнего Арестовича рассказала, как начинался их роман (85017)
4
"О боже", "Видимо, она вообще с катушек слетела". В сети обсуждают Каминскую, спевшую "Червону руту" с неприличным словом (62343)
5
"Покойник оказался пророком". Гордон прокомментировал высказывание Стремоусова о Херсоне (59081)
6
"Я всегда думала, что она гонит". Актриса Тышкевич рассказала о пророссийской позиции Байрак (57168)
7
"Она позволяла себе неприличные вещи". Звезда "Спокойной ночи, малыши" раскритиковала Пугачеву (52854)
8
"Ну наконец-то нормальный мужик", "Вовчик плачет где-то". В сети обсуждают страстный поцелуй Дорофеевой с новым бойфрендом (52124)
 
 
 
 