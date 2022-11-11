Родственники мобилизованных россиян недовольны, что тех без подготовки отправили под Сватово. Просят Путина "принять меры"

Об этом говорится в их обращениях: одно (адресовано губернатору Вологодской области Андрею Бочарову) было выложено в соцсети "ВКонтакте" и сейчас недоступно, его цитирует "Медуза", второе (на имя президента РФ Владимира Путина) опубликовал Telegram-канал "Осторожно, новости".
Жители Вологодской области пожаловались, что их мобилизованных родственников начали перебрасывать под Сватово 1 ноября и там они "оказались зажаты в огненной ловушке, их убивали как противник, так и наша русская армия". Родственники мобилизованных призвали вернуть их из Луганской области, а не "ждать, когда всех перерубят в этой кровавой мясорубке".
В обращении идет речь, что мобилизованные попали туда в составе "9-го полка", но "Медуза" отмечает, что в вооруженных силах РФ такого полка нет и о его создании не сообщалось. "9-й полк" есть в составе незаконного вооруженного формирования "ДНР", это якобы "морская пехота", но о направлении россиян в ряды подразделения боевиков тоже официально не сообщалось, подчеркивает СМИ.
К Путину обратились близкие военнослужащих 346-го мотострелкового полка российской армии. Они призывают главу Кремля "принять меры", напоминая, что он, а также министр обороны РФ Сергей Шойгу обещали отправлять на фронт "только подготовленных" военнослужащих.
В обращении говорится, что тех отправили на фронт без питания, снаряжения и теплой одежды. "Большинство гуманитарной помощи до них не доходит. Последний приезд представителя губернатора Владимирской области 8 ноября запомнился военнослужащим торжественной раздачей иконок и пожеланием удачи", – резюмирует одна из родственниц, читая обращение к Путину.
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении "частичной" мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.
В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области. Они уже прибыли в Запорожскую область и другие регионы Украины, где идут бои.
4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. Он сказал, что 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий. При этом Шойгу говорил 1 ноября, что в районы боевых действий направлены 87 тыс. россиян из числа мобилизованных.
По данным Генштаба ВСУ, потери личного состава РФ за время полномасштабной войны с Украиной составили около 78 690 военных.