Касьянов: Я расстроен, как в России люди реагируют на мобилизацию. Склонив голову, идут на убой

"Я очень расстроен в связи с тем, что происходит с мобилизацией: как реагируют люди. Идут на убой. Просто понимая, что они идут на убой, но, склонив головы, идут. Для меня это шоковое понимание и представление о сегодняшнем российском народе. Это, конечно, для меня глубочайшее расстройство: то, что происходит. Социальное напряжение, которое, я предполагал, для нормальных людей совершенно естественно будет, и социологи так же предполагали... Оказалось, что этот фактор так не работает", – заявил он.
По его словам, мобилизация не работает так, как хотелось бы президенту РФ Владимиру Путину.
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении "частичной" мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.
В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области. Они уже прибыли в Запорожскую область и другие регионы Украины, где идут бои.
4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.
По данным Генштаба ВСУ, потери личного состава РФ за время широкомасштабной войны с Украиной составили около 77 950 человек.