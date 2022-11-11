Касьянов: Я расстроен, как в России люди реагируют на мобилизацию. Склонив голову, идут на убой

"Я очень расстроен в связи с тем, что происходит с мобилизацией: как реагируют люди. Идут на убой. Просто понимая, что они идут на убой, но, склонив головы, идут. Для меня это шоковое понимание и представление о сегодняшнем российском народе. Это, конечно, для меня глубочайшее расстройство: то, что происходит. Социальное напряжение, которое, я предполагал, для нормальных людей совершенно естественно будет, и социологи так же предполагали... Оказалось, что этот фактор так не работает", – заявил он.

По его словам, мобилизация не работает так, как хотелось бы президенту РФ Владимиру Путину.

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