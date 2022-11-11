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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Касьянов: Я расстроен, как в России люди реагируют на мобилизацию. Склонив голову, идут на убой

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Мобилизация в РФ была объявлена 21 сентября
Мобилизация в РФ была объявлена 21 сентября
Фото: EPA

Российский оппозиционный политик, бывший председатель правительства Российской Федерации Михаил Касьянов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что расстроен реакцией российского общества на объявленную властями мобилизацию.

"Я очень расстроен в связи с тем, что происходит с мобилизацией: как реагируют люди. Идут на убой. Просто понимая, что они идут на убой, но, склонив головы, идут. Для меня это шоковое понимание и представление о сегодняшнем российском народе. Это, конечно, для меня глубочайшее расстройство: то, что происходит. Социальное напряжение, которое, я предполагал, для нормальных людей совершенно естественно будет, и социологи так же предполагали... Оказалось, что этот фактор так не работает", – заявил он.

По его словам, мобилизация не работает так, как хотелось бы президенту РФ Владимиру Путину.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении "частичной" мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.

В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области. Они уже прибыли в Запорожскую область и другие регионы Украины, где идут бои.

4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.

По данным Генштаба ВСУ, потери личного состава РФ за время широкомасштабной войны с Украиной составили около 77 950 человек.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, мобилизация, Михаил Касьянов, война России против Украины
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