Касьянов: Китай – единственная страна, которая может принять Путина и защитить

"Уход Путина от власти в обмен на предоставленные гарантии безопасности и в обмен на сохранение его активов, на ваш взгляд, возможен?" – спросил журналист.
По мнению Касьянова, никто не будет говорить с Путиным и о безопасности, и о сохранении активов.
"Мне кажется, что никто – ни Украина, ни страны НАТО, поддерживающие Украину, – так не смогут... Что значит "путинские активы"? Если, там, дом, дача и так далее – это одно, а если мы говорим о каких-то его друзьях, я думаю, что так никто [ставить вопрос не будет]... Но, я думаю, что разговор о каких-то гарантиях, конечно, должен быть", – сказал политик.
При этом, подчеркнул он, речь публично не должна идти о "сохранении лица" Путина, на чем настаивали некоторые западные политики.
"Должно не так ярко звучать это. Но смысл... Я думаю, что такие предложения должны ему делаться. Это и будет фактором его ухода. Это будет фактором перехода, о котором мы говорим: военное поражение и вывод войск [приведут к] изменению в России системы власти. И для того, чтобы это произошло, Путин должен уйти. Чтобы он ушел, ему нужно в том числе дать предложения по гарантиям. Но не такие объемные, как вы говорите: с активами, с друзьями и так далее. Это никто, конечно, делать не будет", – убежден оппозиционер.
Касьянов сказал, что допускает такой сценарий ухода нынешнего президента России. При этом, подчеркнул политик, существует только одна страна, которая может защитить Путина.
"Китай является для него важным фактором: это единственная страна, которая может его защитить. Принять и защитить", – отметил бывший российский премьер.
Путин находится у власти в РФ с 2000 года. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.
В 2020 году в России был принят закон об обнулении президентских сроков Путина. Документ позволяет Путину остаться на посту главы государства до 2036 года.
Некоторые аналитики высказывают предположения, что военное поражение в Украине может привести к смене власти в России. Обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина считает, что Путин уже теряет власть и становится "страшной обузой" даже для своего окружения.
По мнению исполнительного директора Украинского института будущего Вадима Денисенко, смена Путина – практически решенный российскими элитами вопрос. "Его в старой ипостаси единоличного фюрера уже нет. Его могут спасти только результативные переговоры [с Украиной]", – считает аналитик.