Касьянов: Китай – единственная страна, которая может принять Путина и защитить

"Уход Путина от власти в обмен на предоставленные гарантии безопасности и в обмен на сохранение его активов, на ваш взгляд, возможен?" – спросил журналист.

По мнению Касьянова, никто не будет говорить с Путиным и о безопасности, и о сохранении активов.

"Мне кажется, что никто – ни Украина, ни страны НАТО, поддерживающие Украину, – так не смогут... Что значит "путинские активы"? Если, там, дом, дача и так далее – это одно, а если мы говорим о каких-то его друзьях, я думаю, что так никто [ставить вопрос не будет]... Но, я думаю, что разговор о каких-то гарантиях, конечно, должен быть", – сказал политик.

При этом, подчеркнул он, речь публично не должна идти о "сохранении лица" Путина, на чем настаивали некоторые западные политики.

"Должно не так ярко звучать это. Но смысл... Я думаю, что такие предложения должны ему делаться. Это и будет фактором его ухода. Это будет фактором перехода, о котором мы говорим: военное поражение и вывод войск [приведут к] изменению в России системы власти. И для того, чтобы это произошло, Путин должен уйти. Чтобы он ушел, ему нужно в том числе дать предложения по гарантиям. Но не такие объемные, как вы говорите: с активами, с друзьями и так далее. Это никто, конечно, делать не будет", – убежден оппозиционер.

Касьянов сказал, что допускает такой сценарий ухода нынешнего президента России. При этом, подчеркнул политик, существует только одна страна, которая может защитить Путина.

"Китай является для него важным фактором: это единственная страна, которая может его защитить. Принять и защитить", – отметил бывший российский премьер.

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