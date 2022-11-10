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Касьянов: Китай – единственная страна, которая может принять Путина и защитить

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Путин находится у власти в России более 20 лет
Путин находится у власти в России более 20 лет
Фото: EPA

Российский оппозиционный политик, бывший председатель правительства Российской Федерации Михаил Касьянов считает, что президенту РФ Владимиру Путину могут предложить некие гарантии безопасности в обмен на уход от власти. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Уход Путина от власти в обмен на предоставленные гарантии безопасности и в обмен на сохранение его активов, на ваш взгляд, возможен?" – спросил журналист. 

По мнению Касьянова, никто не будет говорить с Путиным и о безопасности, и о сохранении активов. 

"Мне кажется, что никто – ни Украина, ни страны НАТО, поддерживающие Украину, – так не смогут... Что значит "путинские активы"? Если, там, дом, дача и так далее – это одно, а если мы говорим о каких-то его друзьях, я думаю, что так никто [ставить вопрос не будет]... Но, я думаю, что разговор о каких-то гарантиях, конечно, должен быть", – сказал политик.

При этом, подчеркнул он, речь публично не должна идти о "сохранении лица" Путина, на чем настаивали некоторые западные политики

"Должно не так ярко звучать это. Но смысл... Я думаю, что такие предложения должны ему делаться. Это и будет фактором его ухода. Это будет фактором перехода, о котором мы говорим: военное поражение и вывод войск [приведут к] изменению в России системы власти. И для того, чтобы это произошло, Путин должен уйти. Чтобы он ушел, ему нужно в том числе дать предложения по гарантиям. Но не такие объемные, как вы говорите: с активами, с друзьями и так далее. Это никто, конечно, делать не будет", – убежден оппозиционер.

Касьянов сказал, что допускает такой сценарий ухода нынешнего президента России. При этом, подчеркнул политик, существует только одна страна, которая может защитить Путина. 

"Китай является для него важным фактором: это единственная страна, которая может его защитить. Принять и защитить", – отметил бывший российский премьер. 

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин находится у власти в РФ с 2000 года. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.

В 2020 году в России был принят закон об обнулении президентских сроков Путина. Документ позволяет Путину остаться на посту главы государства до 2036 года. 

Некоторые аналитики высказывают предположения, что военное поражение в Украине может привести к смене власти в России. Обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина считает, что Путин уже теряет власть и становится "страшной обузой" даже для своего окружения.

По мнению исполнительного директора Украинского института будущего Вадима Денисенко, смена Путина – практически решенный российскими элитами вопрос. "Его в старой ипостаси единоличного фюрера уже нет. Его могут спасти только результативные переговоры [с Украиной]", – считает аналитик. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Китай, Михаил Касьянов, отставка, война России против Украины, безопасность
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