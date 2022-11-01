Невзлин: Окружение Путина не только понимает, куда все летит, – они лишены будущего. Все находятся в напряженном, нервозном состоянии

Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российско-израильский бизнесмен, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС" Леонид Невзлин.
"Оно еще связано с тем, что они не только понимают, куда все летит, но они потеряли, так сказать, все планы на будущее. Потому что это люди уже взрослые и даже пожилые. Они работали для детей и внуков. Семьи детей и внуков еще по-прежнему у многих могут находиться на Западе, учиться и так далее, сами они – уже нет. Они понимают, что впереди и семьи будут выгонять, и счета арестовывать, и имущество, и так далее", – отметил Невзлин.
По его словам, личные санкции, "на удивление", наконец-то начали работать.
"Тут хочется сказать: "Слава Украине". Благодаря победам на харьковском направлении, например, и пониманию, что война не будет выиграна вот так просто, они все начали понимать, что это как минимум надолго и что они лишены хоть какого-то будущего, – подчеркнул Невзлин. – Они-то понимают, что в России негде лечиться, негде учиться и как бы никто ни от чего не защищен, включая, так сказать, назовем грубо, от участкового милиционера или ФСБшника, который может любого, там, посадить или пристрелить в нынешнем беспределе. Поэтому они в очень напряженном, нервозном состоянии все находятся".
В то же время, по мнению бизнесмена, в РФ пока никто не готов "взять власть в свои руки или ликвидировать Путина".
Невзлин: Думаю, что после переговоров американцев с китайцами Путину будет поставлен ультиматум с двух сторон. Читайте полную версию интервью
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства.
При президентстве Путина Россия сначала оккупировала в 2014 году Крым и начала вооруженную агрессию против Украины на Донбассе. 24 февраля Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. Путин называет войну "спецоперацией", цель которой – "демилитаризация" и "денацификация" Украины.
После вторжения в Украину западные страны ввели несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.
Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".
Путин не верит в поражение России в войне и намерен продолжать атаковать Украину, что вызывает панику у части российской элиты.
По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".