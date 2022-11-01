Невзлин: Окружение Путина не только понимает, куда все летит, – они лишены будущего. Все находятся в напряженном, нервозном состоянии

В РФ пока никто не готов "взять власть в свои руки" или ликвидировать Путина (на фото), считает Невзлин Фото: EPA

Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российско-израильский бизнесмен, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС" Леонид Невзлин.

"Оно еще связано с тем, что они не только понимают, куда все летит, но они потеряли, так сказать, все планы на будущее. Потому что это люди уже взрослые и даже пожилые. Они работали для детей и внуков. Семьи детей и внуков еще по-прежнему у многих могут находиться на Западе, учиться и так далее, сами они – уже нет. Они понимают, что впереди и семьи будут выгонять, и счета арестовывать, и имущество, и так далее", – отметил Невзлин.

По его словам, личные санкции, "на удивление", наконец-то начали работать.

"Тут хочется сказать: "Слава Украине". Благодаря победам на харьковском направлении, например, и пониманию, что война не будет выиграна вот так просто, они все начали понимать, что это как минимум надолго и что они лишены хоть какого-то будущего, – подчеркнул Невзлин. – Они-то понимают, что в России негде лечиться, негде учиться и как бы никто ни от чего не защищен, включая, так сказать, назовем грубо, от участкового милиционера или ФСБшника, который может любого, там, посадить или пристрелить в нынешнем беспределе. Поэтому они в очень напряженном, нервозном состоянии все находятся".

В то же время, по мнению бизнесмена, в РФ пока никто не готов "взять власть в свои руки или ликвидировать Путина".

Невзлин: Думаю, что после переговоров американцев с китайцами Путину будет поставлен ультиматум с двух сторон. Читайте полную версию интервью

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