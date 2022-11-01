ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзлин: Окружение Путина не только понимает, куда все летит, – они лишены будущего. Все находятся в напряженном, нервозном состоянии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
В РФ пока никто не готов "взять власть в свои руки" или ликвидировать Путина (на фото), считает Невзлин
В РФ пока никто не готов "взять власть в свои руки" или ликвидировать Путина (на фото), считает Невзлин
Фото: EPA

Состояние людей, близких к президенту РФ Владимиру Путину, на фоне войны России против Украины, в настоящее время "очень плохое".

Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российско-израильский бизнесмен, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС" Леонид Невзлин.

"Оно еще связано с тем, что они не только понимают, куда все летит, но они потеряли, так сказать, все планы на будущее. Потому что это люди уже взрослые и даже пожилые. Они работали для детей и внуков. Семьи детей и внуков еще по-прежнему у многих могут находиться на Западе, учиться и так далее, сами они – уже нет. Они понимают, что впереди и семьи будут выгонять, и счета арестовывать, и имущество, и так далее", – отметил Невзлин.

По его словам, личные санкции, "на удивление", наконец-то начали работать.

"Тут хочется сказать: "Слава Украине". Благодаря победам на харьковском направлении, например, и пониманию, что война не будет выиграна вот так просто, они все начали понимать, что это как минимум надолго и что они лишены хоть какого-то будущего, – подчеркнул Невзлин. – Они-то понимают, что в России негде лечиться, негде учиться и как бы никто ни от чего не защищен, включая, так сказать, назовем грубо, от участкового милиционера или ФСБшника, который может любого, там, посадить или пристрелить в нынешнем беспределе. Поэтому они в очень напряженном, нервозном состоянии все находятся".

В то же время, по мнению бизнесмена, в РФ пока никто не готов "взять власть в свои руки или ликвидировать Путина".

Невзлин: Думаю, что после переговоров американцев с китайцами Путину будет поставлен ультиматум с двух сторон. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства. 

При президентстве Путина Россия сначала оккупировала в 2014 году Крым и начала вооруженную агрессию против Украины на Донбассе. 24 февраля Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. Путин называет войну "спецоперацией", цель которой – "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

После вторжения в Украину западные страны ввели несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".

Путин не верит в поражение России в войне и намерен продолжать атаковать Украину, что вызывает панику у части российской элиты.

По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, санкции, агрессия, угрозы, вторжение, война России против Украины, Леонид Невзлин, президент, интервью, имущество, будущее, перспективы, бизнесмен, власти
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Путин неправильно понимает ситуацию и все время напряжен, считает Невзлин  
ВОЙНА В УКРАИНЕ, ПОЛИТИКА
Невзлин: Мне бы хватило нескольких часов объяснить Путину, почему ему надо заняться самосохранением и прекращением военных действий G
Вчера 12.16  
Невзлин: Я бы хотел поучаствовать в восстановлении Украины. Я думаю, что там будет много работы, и поэтому сейчас учу украинский язык  
Публикации, ВОЙНА В УКРАИНЕ, ПОЛИТИКА
Невзлин: Думаю, что после переговоров американцев с китайцами Путину будет поставлен ультиматум с двух сторон G
30 октября, 2022 12.17  
Мобилизацию россиян и победы ВСУ Невзлин назвал "приговором" Путину (на фото)  
Невзлин: Россияне начинают думать. Чем больше будет "200-х", тем больше будет меняться отношение к Путину и войне G
29 октября, 2022 19.28  
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008 2012 годах, когда был главой правительства  
Невзлин о возможных преемниках Путина: Мишустин, Собянин, Кудрин, Набиуллина. Раньше назвал бы Кириенко, но он либо с ума сошел, либо к увольнению готовится G
29 октября, 2022 06.03  
Путин помеха для Си Цзиньпина, считает Невзлин  
Невзлин: После того, как Си закрепился в Китае, Путин с угрозами применения ядерного оружия, с войной ему не нужен. Он ему помеха G
29 октября, 2022 00.13  
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Стало известно, где после бегства Собчак из России находится ее муж – российский режиссер Богомолов
Стало известно, где после бегства Собчак из России находится ее муж – российский режиссер Богомолов
Бойфренд Grosu, российский актер Полянский вернулся в Москву. Он засветился в компании режиссера, поддерживающего Путина. Фото
Бойфренд Grosu, российский актер Полянский вернулся в Москву. Он засветился в компании режиссера, поддерживающего Путина. Фото
Бессонова спустя два года после рождения первенца во второй раз стала матерью
Бессонова спустя два года после рождения первенца во второй раз стала матерью
"Интересно, радуется ли этому разводу его первая жена". Коллега Остапчука публично обратился к ведущему
"Интересно, радуется ли этому разводу его первая жена". Коллега Остапчука публично обратился к ведущему
"Мне очень страшно". Малахова высказалась о ненависти к врагам
"Мне очень страшно". Малахова высказалась о ненависти к врагам
"Попалась падлюка сепаратическая мне". Тина Кароль рассказала, как опоздала на самолет
"Попалась падлюка сепаратическая мне". Тина Кароль рассказала, как опоздала на самолет
"Зачем этот спектакль с Мишей?" Дорофеева прокомментировала слухи о романе с Позитивом после его заявления о своей новой девушке
"Зачем этот спектакль с Мишей?" Дорофеева прокомментировала слухи о романе с Позитивом после его заявления о своей новой девушке
Бывший зять Пугачевой помогает деньгами российским оккупантам
Бывший зять Пугачевой помогает деньгами российским оккупантам
Ефросинина: Когда читаю, что уничтожено много русских солдат, испытываю счастье. Уничтожение оккупанта – сохранение украинских жизней
Ефросинина: Когда читаю, что уничтожено много русских солдат, испытываю счастье. Уничтожение оккупанта – сохранение украинских жизней
Поддержавший войну шахматист Карпов находится в коме. Его нашли в состоянии опьянения возле здания Госдумы – российские СМИ
Поддержавший войну шахматист Карпов находится в коме. Его нашли в состоянии опьянения возле здания Госдумы – российские СМИ
"Очень очаровательный ребенок", "Какой симпатюля". 41-летний Ким показал нового члена семьи. Видео
"Очень очаровательный ребенок", "Какой симпатюля". 41-летний Ким показал нового члена семьи. Видео
В сети показали, как сейчас выглядит 52-летняя Билык
В сети показали, как сейчас выглядит 52-летняя Билык
38-летняя жена 62-летнего Тигипко в шортах и топе встала на мостик. Видео
38-летняя жена 62-летнего Тигипко в шортах и топе встала на мостик. Видео
Тина Кароль, Джамала, Dzidzio и еще шесть украинских артистов. В "Дії" началось голосование за членов жюри нацотбора на "Евровидение 2023"
Тина Кароль, Джамала, Dzidzio и еще шесть украинских артистов. В "Дії" началось голосование за членов жюри нацотбора на "Евровидение 2023"
"За пределами совершенства", "Абсолютно безупречно". 57-летняя Херли снялась в брючном костюме из атласа
"За пределами совершенства", "Абсолютно безупречно". 57-летняя Херли снялась в брючном костюме из атласа
Кондратюк получил нагрудный знак за помощь теробороне. Фото
Кондратюк получил нагрудный знак за помощь теробороне. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ты пес цепной безумного царя". Звезда сериала "Кухня" резко ответил Охлобыстину и его призыву "Гойда" (119737)
2
41-летний Кулеба показал свою мать и завтрак, который она ему приготовила (115946)
3
"Слишком красивая". 74-летняя Мэй Маск показала, как выглядела в 20 лет в купальнике (109301)
4
"Чайлдфри ли я? Нет". 32-летняя Дорофеева в ответ на вопрос о беременности показала свой живот. Фото (80866)
5
60-летний Кондратюк рассказал, чем сейчас занимаются и где живут его взрослые сыновья и дочь (62400)
6
"Травма для каждого", "Еще дом не достроили, а уже все". Остапчук после новости о разводе со второй женой обратился к подписчикам (48245)
7
"Как 53? Скорее 23", "Лучше оставить для мужа". Лопес снялась в прозрачном кружевном белье (45918)
8
Роднянский о Зеленском: Более умного и сильного человека встретить трудно. Все эти месяцы он с украинцами. А где Путин – вы знаете (39549)
 
 
 
 