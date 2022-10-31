Невзлин: Мне бы хватило нескольких часов объяснить Путину, почему ему надо заняться самосохранением и прекращением военных действий

"Если бы у вас была сейчас возможность поговорить с Путиным, что бы вы ему сказали?" – спросил Гордон, уточнив, что президент РФ, "может, и посмотрит" обращение Невзлина, поскольку ему "нарезки постоянно из наших интервью дают".

"Ну, вы знаете, мне на самом деле есть что сказать Путину, чтобы убедить его закончить это и найти решение такое, чтобы он остался жив и все это прекратилось, и объяснить ему, почему это плохо кончится", – сказал бизнесмен.

По его мнению, за один разговор переубедить российского лидера не получится – "нужна аргументация, тут нужно много о чем поговорить".

"Я думаю, что он неправильно понимает ситуацию. Я в начале войны цитировал китайцев. Лао-цзы: "Если ты не знаешь своей армии и армии противника, то ты проиграешь". Он же не услышал 24 февраля этого. Поэтому у него абсолютно неправильное самопозиционирование", – убежден Невзлин.

По его мнению, Путин сейчас ощущает себя будто бы "великим".

"Если он способен разговаривать как нормальный человек, я думаю, мне нескольких часов хватило бы объяснить ему, где он находится и почему ему надо заняться, так сказать, самосохранением и прекращением этих военных действий и всего, что... Покаяться и так далее. Но такой возможности же нет", – считает бывший руководитель ЮКОСа.

При этом внутреннее состояние президента страны-оккупанта Невзлин оценивает как "плохое".

"Судя по языку жестов, который я более-менее знаю, он боится, он очень напряжен, он все время ищет точку опоры, если вы заметили, он все время хватается за углы или за что-то", – сказал он.

Бизнесмен обратил внимание на некоторые разговоры российского президента и сделал вывод, что он опасается агрессии.

"В частности, в разговоре с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу, когда Шойгу на него прямо надвигался, как бы наступал с противоположной стороны стола, – а он как бы оборонялся, держался за стол. То есть он чувствует себя недостаточно защищенным. Это кажется смешным при его охране, но это всегда так", – отметил он.

Путин, добавил экс-руководитель ЮКОСа, чувствует себя "недостаточно защищенным".

"От того, что с ним может что-то случиться. Я сейчас даже не про здоровье говорю, а про то, что его физически могут ликвидировать. И ведь его действительно могут ликвидировать. Тут никуда не денешься. Все зависит в том числе от его поведения", – предположил Невзлин.

Путин, как кажется бизнесмену, сам себя убеждает, что он прав, но уже не уверен в своей правоте.

"У него, конечно, обрушившиеся надежды на блицкриг. В общем, он в плохом состоянии. И я сказал бы так: не дай бог, он зайдет в депрессию – и передаст управление так называемой партии войны полностью", – резюмировал Невзлин.

Невзлин: Думаю, что после переговоров американцев с китайцами Путину будет поставлен ультиматум с двух сторон. Читайте полную версию интервью

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