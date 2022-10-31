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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзлин: Мне бы хватило нескольких часов объяснить Путину, почему ему надо заняться самосохранением и прекращением военных действий

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Путин неправильно понимает ситуацию и все время напряжен, считает Невзлин
Путин неправильно понимает ситуацию и все время напряжен, считает Невзлин
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин чувствует себя незащищенным, но продолжает агрессивную войну в Украине, хотя из чувства самосохранения должен был бы ее прекратить. Такое мнение выразил российско-израильский бизнесмен, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС" Леонид Невзлин в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Если бы у вас была сейчас возможность поговорить с Путиным, что бы вы ему сказали?" – спросил Гордон, уточнив, что президент РФ, "может, и посмотрит" обращение Невзлина, поскольку ему "нарезки постоянно из наших интервью дают".

"Ну, вы знаете, мне на самом деле есть что сказать Путину, чтобы убедить его закончить это и найти решение такое, чтобы он остался жив и все это прекратилось, и объяснить ему, почему это плохо кончится", – сказал бизнесмен.

По его мнению, за один разговор переубедить российского лидера не получится – "нужна аргументация, тут нужно много о чем поговорить".

"Я думаю, что он неправильно понимает ситуацию. Я в начале войны цитировал китайцев. Лао-цзы: "Если ты не знаешь своей армии и армии противника, то ты проиграешь". Он же не услышал 24 февраля этого. Поэтому у него абсолютно неправильное самопозиционирование", – убежден Невзлин.

По его мнению, Путин сейчас ощущает себя будто бы "великим".

"Если он способен разговаривать как нормальный человек, я думаю, мне нескольких часов хватило бы объяснить ему, где он находится и почему ему надо заняться, так сказать, самосохранением и прекращением этих военных действий и всего, что... Покаяться и так далее. Но такой возможности же нет", – считает бывший руководитель ЮКОСа.

При этом внутреннее состояние президента страны-оккупанта Невзлин оценивает как "плохое".

"Судя по языку жестов, который я более-менее знаю, он боится, он очень напряжен, он все время ищет точку опоры, если вы заметили, он все время хватается за углы или за что-то", – сказал он.

Бизнесмен обратил внимание на некоторые разговоры российского президента и сделал вывод, что он опасается агрессии.

"В частности, в разговоре с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу, когда Шойгу на него прямо надвигался, как бы наступал с противоположной стороны стола, – а он как бы оборонялся, держался за стол. То есть он чувствует себя недостаточно защищенным. Это кажется смешным при его охране, но это всегда так", – отметил он.

Путин, добавил экс-руководитель ЮКОСа, чувствует себя "недостаточно защищенным".

"От того, что с ним может что-то случиться. Я сейчас даже не про здоровье говорю, а про то, что его физически могут ликвидировать. И ведь его действительно могут ликвидировать. Тут никуда не денешься. Все зависит в том числе от его поведения", – предположил Невзлин.

Путин, как кажется бизнесмену, сам себя убеждает, что он прав, но уже не уверен в своей правоте.

"У него, конечно, обрушившиеся надежды на блицкриг. В общем, он в плохом состоянии. И я сказал бы так: не дай бог, он зайдет в депрессию – и передаст управление так называемой партии войны полностью", – резюмировал Невзлин.

Невзлин: Думаю, что после переговоров американцев с китайцами Путину будет поставлен ультиматум с двух сторон. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году Госдума РФ поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.

При президентстве Путина Россия сначала оккупировала в 2014 году Крым и начала вооруженную агрессию против Украины на Донбассе. 24 февраля Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. Путин называет войну "спецоперацией", цель которой – "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".

Путин не верит в поражение России в войне и намерен продолжать атаковать Украину, что вызывает панику у части российской элиты. Ее представители пытаются повлиять на президента РФ посредством "тонкой пиар-кампании", рассказал российский политолог Станислав Белковский в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему безразлична судьба Путина после победы Украины.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Украина, Кремль, агрессия, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Леонид Невзлин, власть, российские оккупанты
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