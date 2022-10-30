Невзлин: Украина вступит в НАТО как передовая армия, которая умеет воевать в том числе с Россией

"Я считаю, что Украина достаточно скоро подпишет специальное соглашение с НАТО – и НАТО более серьезно отнесется к этой войне вплоть до участия в ней (хоть они это и отрицают) и до вступления Украины в НАТО как передовой армии НАТО, которая умеет воевать на европейском континенте, в том числе с Россией", – заявил бизнесмен.
Он также выразил уверенность, что развязанная Россией война закончится стратегической победой Украины.
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На фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости. На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
30 сентября 2022 года, после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, президент Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре. 4 октября ОПУ сообщил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг получил заявку Украины на членство в Альянсе.