Невзлин: Украина вступит в НАТО как передовая армия, которая умеет воевать в том числе с Россией

"Я считаю, что Украина достаточно скоро подпишет специальное соглашение с НАТО – и НАТО более серьезно отнесется к этой войне вплоть до участия в ней (хоть они это и отрицают) и до вступления Украины в НАТО как передовой армии НАТО, которая умеет воевать на европейском континенте, в том числе с Россией", – заявил бизнесмен.

Он также выразил уверенность, что развязанная Россией война закончится стратегической победой Украины.

Невзлин: Думаю, что после переговоров американцев с китайцами Путину будет поставлен ультиматум с двух сторон. Читайте полную версию интервью

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