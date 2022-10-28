В НАТО отметили высокий уровень подготовки военных моряков Украины

"Стороны обсудили ситуацию с безопасностью и ход боевых действий в Украине, перспективные направления военного сотрудничества, направленного на развитие боевых способностей национального флота для отражения российской агрессии и защиты территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении.
Кроме этого, Кит Блаунт отметил высокий уровень подготовки, профессионализма и мотивированности военных моряков Украины, которые овладевают "новейшими образцами вооружения".
Алексей Неижпапа поблагодарил вице-адмирала за поддержку Украины и оказанную помощь со стороны иностранных партнеров.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Корабли и подводные лодки военно-морского флота РФ маневрируют в Черном море, атакуя украинские города ракетами.
22 октября в ОК "Юг" сообщали, что в Черном море РФ сосредоточила три носителя с 24 "Калибрами". По данным на 23 октября, в море были два ракетоносителя с 16 ракетами "Калибр".
27 октября один из катеров военно-морского флота ВСУ уничтожил над Черным морем российский дрон-камикадзе.