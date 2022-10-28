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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В НАТО отметили высокий уровень подготовки военных моряков Украины

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Кит Блаунт отметил высокий уровень подготовки, профессионализма и мотивированности военных моряков Украины
Кит Блаунт отметил высокий уровень подготовки, профессионализма и мотивированности военных моряков Украины
Фото: EPA

Командующий Военно-морскими силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа провел онлайн-встречу с командующим морским командованием НАТО вице-адмиралом Китом Блаунтом. Об этом 28 октября в Telegram сообщила пресс-служба Военно-морских сил ВСУ.

"Стороны обсудили ситуацию с безопасностью и ход боевых действий в Украине, перспективные направления военного сотрудничества, направленного на развитие боевых способностей национального флота для отражения российской агрессии и защиты территориальной целостности Украины",  говорится в сообщении.

Кроме этого, Кит Блаунт отметил высокий уровень подготовки, профессионализма и мотивированности военных моряков Украины, которые овладевают "новейшими образцами вооружения".

Алексей Неижпапа поблагодарил вице-адмирала за поддержку Украины и оказанную помощь со стороны иностранных партнеров.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Корабли и подводные лодки военно-морского флота РФ маневрируют в Черном море, атакуя украинские города ракетами.

22 октября в ОК "Юг" сообщали, что в Черном море РФ сосредоточила три носителя с 24 "Калибрами". По данным на 23 октября, в море были два ракетоносителя с 16 ракетами "Калибр".

27 октября один из катеров военно-морского флота ВСУ уничтожил над Черным морем российский дрон-камикадзе.

Теги: Россия, Украина, НАТО, война, военные, вооружение, агрессия, помощь, ВСУ, война России против Украины, моряки, сотрудничество, Алексей Неижпапа
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