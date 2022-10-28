В НАТО отметили высокий уровень подготовки военных моряков Украины

"Стороны обсудили ситуацию с безопасностью и ход боевых действий в Украине, перспективные направления военного сотрудничества, направленного на развитие боевых способностей национального флота для отражения российской агрессии и защиты территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении.

Кроме этого, Кит Блаунт отметил высокий уровень подготовки, профессионализма и мотивированности военных моряков Украины, которые овладевают "новейшими образцами вооружения".

Алексей Неижпапа поблагодарил вице-адмирала за поддержку Украины и оказанную помощь со стороны иностранных партнеров.