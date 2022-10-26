Запад больше не должен исключать членство Украины в НАТО – глава Мюнхенской конференции по безопасности

По его словам, с тех пор, как бывший канцлер Ангела Меркель на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году "наложила вето" на принятие Украины, ситуация изменилась.
"Мы должны подумать о том, какие гарантии мы можем дать Украине", – сказал он.
Хойсген, который был политическим советником Меркель много лет, отметил, что президент России Владимир Путин развязал агрессивную войну с Украиной и угрожает всему миру ядерным оружием.
"Я думаю, что мы больше не должны исключать членство Украины в НАТО", – добавил Хойсген.
На фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости. На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
По итогам саммита НАТО в Мадриде, который проходил с 28-го по 30 июня 2022 года, лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет "самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства".
30 сентября 2022 года, после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
4 октября Офис президента Украины сообщил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг получил заявку Украины на членство в Альянсе.