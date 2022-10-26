Запад больше не должен исключать членство Украины в НАТО – глава Мюнхенской конференции по безопасности

По его словам, с тех пор, как бывший канцлер Ангела Меркель на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году "наложила вето" на принятие Украины, ситуация изменилась.

"Мы должны подумать о том, какие гарантии мы можем дать Украине", – сказал он.

Хойсген, который был политическим советником Меркель много лет, отметил, что президент России Владимир Путин развязал агрессивную войну с Украиной и угрожает всему миру ядерным оружием.

"Я думаю, что мы больше не должны исключать членство Украины в НАТО", – добавил Хойсген.