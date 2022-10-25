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Новый премьер Италии пообещала продолжить сотрудничество с НАТО и поддержку Украины

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Джоджа Мелони выступила перед парламентом
Джоджа Мелони выступила перед парламентом
Фото: EPA

Италия продолжит надежное партнерство с НАТО и будет поддерживать Украину – об этом заявила глава итальянского правительства Джорджа Мелони 25 октября во время выступления в парламенте, сообщает "Интерфакс-Украина".

Мелони отметила, что Европейский Союз – это "общий дом для противостояния таким вызовам, которым странам-членам трудно противостоять в одиночку".

Она заверила, что подход нового итальянского правительства не состоит в том, чтобы саботировать европейскую интеграцию, в том, чтобы способствовать лучшей работе механизма.

"Я благодарна многочисленным иностранным лидерам, которые пожелали мне успеха в должности премьера. Я заметила, что их интересует то, как Италия будет позиционировать себя в ЕС, в его структурах. Эти структуры - именно то место, где мы будем добиваться того, чтобы наш голос был услышан", – сказала Мелони.

Премьер заверила, что Италия в полной мере является частью Европы и западного мира.

Правительство во главе с Мелони начало работу в конце прошлой недели. Кабинет министров состоит из представителей коалиции из трех правых партий. Основная из них – партия "Братья Италии", которую возглавляет Мэлони.

Перед состоявшимися в сентябре парламентскими выборами многие европейские политики опасались, что Мелони в случае прихода к власти может начать противостояние с ЕС. Наблюдатели отмечали, что такое заключение политики, вероятно, сделали потому, что она часто заявляла, что ее приоритет – защищать интересы итальянцев, а не других народов.

Контекст:

В июле в Италии возник политический кризис. Партия "Движение пяти звезд", которая входила в коалицию, 14 июля бойкотировала голосование о доверии правительству. Тогдашний премьер-министр Марио Драги подал в отставку, но президент Серджо Маттарелла не принял ее и предложил выступить в парламенте еще раз.

20 июля Сенат Италии выразил доверие кабинету Драги. Члены трех крупнейших партий "Движение пяти звезд", "Вперед, Италия" и "Лига", которые входили в коалицию, не приняли участия в голосовании. Драги подал в отставку второй раз. Маттарелла принял ее и назначил внеочередные парламентские выборы.

Членами правительства стали члены партий "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия". Эти правоцентристские партии выиграли парламентские выборы и создали коалицию. Партия Мелони  "Братья Италии" набрала 26%, "Лига" – 8,9%, "Вперед, Италия" – 8,3%.

Мелони приняла присягу премьер-министра Италии 22 октября, она стала первой женщиной, занявшей этот пост.

Теги: Украина, НАТО, Италия, Европейский союз, Джорджа Мелони
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