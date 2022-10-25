Новый премьер Италии пообещала продолжить сотрудничество с НАТО и поддержку Украины

Мелони отметила, что Европейский Союз – это "общий дом для противостояния таким вызовам, которым странам-членам трудно противостоять в одиночку".

Она заверила, что подход нового итальянского правительства не состоит в том, чтобы саботировать европейскую интеграцию, в том, чтобы способствовать лучшей работе механизма.

"Я благодарна многочисленным иностранным лидерам, которые пожелали мне успеха в должности премьера. Я заметила, что их интересует то, как Италия будет позиционировать себя в ЕС, в его структурах. Эти структуры - именно то место, где мы будем добиваться того, чтобы наш голос был услышан", – сказала Мелони.

Премьер заверила, что Италия в полной мере является частью Европы и западного мира.

Правительство во главе с Мелони начало работу в конце прошлой недели. Кабинет министров состоит из представителей коалиции из трех правых партий. Основная из них – партия "Братья Италии", которую возглавляет Мэлони.

Перед состоявшимися в сентябре парламентскими выборами многие европейские политики опасались, что Мелони в случае прихода к власти может начать противостояние с ЕС. Наблюдатели отмечали, что такое заключение политики, вероятно, сделали потому, что она часто заявляла, что ее приоритет – защищать интересы итальянцев, а не других народов.