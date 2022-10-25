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"ЕС с помощью Украины сможет замещать грязные российские энергоресурсы". Зеленский рассказал, зачем РФ контроль над Украиной

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Киев и Брюссель "вышли на тот уровень в отношениях, которого Украина давно заслуживает", отметил Зеленский
Киев и Брюссель "вышли на тот уровень в отношениях, которого Украина давно заслуживает", отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Украина – это физическая и энергетическая безопасность Европы.

Об этом 25 октября, выступая по видеосвязи на Международной конференции по восстановлению и модернизации Украины в Берлине (Германия), заявил президент Владимир Зеленский. Мероприятие транслировалось на YouТube-канале Европейской комиссии.

По словам Зеленского, Киев и Брюссель "вышли на тот уровень в отношениях, которого Украина давно заслуживает".

"Значения и масштабы нашей страны осознаются… Украина – это физическая безопасность Европы от любого нового удара российской тирании. Именно Украина способна и будет гарантировать, что российский реваншизм не сломает наш европейский дом, – сказал президент. – Украина – это энергетическая безопасность Европы. И не только наших соседей. Когда мы освободим нашу территорию от российских захватчиков, Европейский союз сможет с нашей помощью замещать грязные российские энергоресурсы. А наш экспорт электричества – потенциально это десятки гигаватт – станет одной из фундаментальных опор европейской климатической политики".

Также Украина – гарант продовольственной безопасности мира, продолжил Зеленский.

"Мы гарантируем и предсказуемость миграционных потоков на территорию Евросоюза. Чем результативнее работает наше аграрное производство и чем весомее наш экспорт продовольствия, тем более спокойная социальная ситуация во всех тех регионах планеты, откуда возможны волны мигрантов в Европу", – аргументировал глава Украинского государства.

Кроме того, производственная культура, природные ресурсы, географическое положение и общественные традиции Украины "позволяют благодаря сочетанию украинского и общеевропейского потенциалов дать новый импульс экономической жизни всего ЕС", а это – "экономический рост и рабочие места для украинцев и всех европейцев", указал Зеленский.

"Именно поэтому России так нужен контроль над Украиной. Это не просто какая-нибудь политическая амбиция. Это очень четкие безопасные энергетические, продовольственные, промышленные расчеты. Расчеты, которые для России не оправдаются. Никогда. Украинский народ защитит свое государство, свободу. И захватчики это уже осознают", – резюмировал президент.

Контекст:

Восстановление Украины станет "планом Маршалла" XXI века, а также возможностью для построения более устойчивой и прочной страны, заявил на открытии Международной экспертной конференции по восстановлению, реконструкции и модернизации Украины в Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Зеленский, выступая на конференции по видеосвязи, призвал страны ЕС создать финансовый "Рамштайн" для Украины.

По мнению премьера Дениса Шмыгаля, финансовый "Рамштайн" нужен для быстрой координации помощи Украине.

Накануне конференции Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвали страны Запада разработать для восстановления Украины аналог "плана Маршалла". По их мнению, от проекта реконструкции зависит, какой страной будет Украина в будущем. Путь к восстановлению "является и путем Украины в Евросоюз", подчеркнули Шольц и фон дер Ляйен.

Теги: Россия, Германия, Украина, Берлин, захват, ФРГ, Европейский союз, Владимир Зеленский, президент, безопасность, конференция, будущее, ЕС, восстановление
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