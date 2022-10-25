"ЕС с помощью Украины сможет замещать грязные российские энергоресурсы". Зеленский рассказал, зачем РФ контроль над Украиной

Киев и Брюссель "вышли на тот уровень в отношениях, которого Украина давно заслуживает", отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом 25 октября, выступая по видеосвязи на Международной конференции по восстановлению и модернизации Украины в Берлине (Германия), заявил президент Владимир Зеленский. Мероприятие транслировалось на YouТube-канале Европейской комиссии.

По словам Зеленского, Киев и Брюссель "вышли на тот уровень в отношениях, которого Украина давно заслуживает".

"Значения и масштабы нашей страны осознаются… Украина – это физическая безопасность Европы от любого нового удара российской тирании. Именно Украина способна и будет гарантировать, что российский реваншизм не сломает наш европейский дом, – сказал президент. – Украина – это энергетическая безопасность Европы. И не только наших соседей. Когда мы освободим нашу территорию от российских захватчиков, Европейский союз сможет с нашей помощью замещать грязные российские энергоресурсы. А наш экспорт электричества – потенциально это десятки гигаватт – станет одной из фундаментальных опор европейской климатической политики".

Также Украина – гарант продовольственной безопасности мира, продолжил Зеленский.

"Мы гарантируем и предсказуемость миграционных потоков на территорию Евросоюза. Чем результативнее работает наше аграрное производство и чем весомее наш экспорт продовольствия, тем более спокойная социальная ситуация во всех тех регионах планеты, откуда возможны волны мигрантов в Европу", – аргументировал глава Украинского государства.

Кроме того, производственная культура, природные ресурсы, географическое положение и общественные традиции Украины "позволяют благодаря сочетанию украинского и общеевропейского потенциалов дать новый импульс экономической жизни всего ЕС", а это – "экономический рост и рабочие места для украинцев и всех европейцев", указал Зеленский.

"Именно поэтому России так нужен контроль над Украиной. Это не просто какая-нибудь политическая амбиция. Это очень четкие безопасные энергетические, продовольственные, промышленные расчеты. Расчеты, которые для России не оправдаются. Никогда. Украинский народ защитит свое государство, свободу. И захватчики это уже осознают", – резюмировал президент.