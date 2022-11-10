Касьянов: Путин терпит неудачи одну за одной в течение восьми месяцев и находится в стрессовом состоянии. Думаю, он и многие другие спят плохо

"Я вижу, что с точки зрения медицинской, он [Путин] – в здравом уме… Конечно, он находится в стрессовом состоянии, это понятно. Потому что когда ты терпишь неудачи одну за одной в течение восьми месяцев, то, конечно, существуют проблемы, которые надо решать. И поэтому он просыпается не в холодном поту, но я думаю, что он и многие другие спят плохо. И конечно, пытаются придумать, создать себе какое-то поле для маневра", – сказал Касьянов.
По словам политика, "пока они держат только победу".
"Поэтому они надеются вот еще на последнее: что народ в Европе не выдержит – и начнет требовать от своих правительств уменьшить помощь Украине – и тогда у него не получится перелома в пользу Украины на поле боя. Он это хочет создать: чтобы не было этого перелома, о котором мы говорим, что в январе-феврале, наверное, этот перелом произойдет. И тогда уже будет виден конец. То есть начало поражения. Конец будет уже, наверное, весной-летом. Конец полный", – отметил Касьянов.
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Под временной российской оккупацией сейчас находится часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, а также Автономная Республика Крым (с 2014 года).
В интервью "Украинской правде" в конце мая глава украинской разведки Кирилл Буданов заявлял, что активная фаза боевых действий должна пойти на спад до конца года, так как "ресурсов в России для ведения нормальной войны существует на 12 месяцев".
Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.
8 ноября Буданов сказал, что наступает решающий период войны против России.