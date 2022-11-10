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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Касьянов: Путин терпит неудачи одну за одной в течение восьми месяцев и находится в стрессовом состоянии. Думаю, он и многие другие спят плохо

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C точки зрения медицинской, Путин в здравом уме, отметил Касьянов
C точки зрения медицинской, Путин – в здравом уме, отметил Касьянов
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин "не убежден, что все будет хорошо" в войне, которую Россия начала 24 февраля против Украины. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российский оппозиционный политик, бывший председатель правительства РФ Михаил Касьянов.

"Я вижу, что с точки зрения медицинской, он [Путин] – в здравом уме… Конечно, он находится в стрессовом состоянии, это понятно. Потому что когда ты терпишь неудачи одну за одной в течение восьми месяцев, то, конечно, существуют проблемы, которые надо решать. И поэтому он просыпается не в холодном поту, но я думаю, что он и многие другие спят плохо. И конечно, пытаются придумать, создать себе какое-то поле для маневра", – сказал Касьянов.

По словам политика, "пока они держат только победу".

"Поэтому они надеются вот еще на последнее: что народ в Европе не выдержит – и начнет требовать от своих правительств уменьшить помощь Украине – и тогда у него не получится перелома в пользу Украины на поле боя. Он это хочет создать: чтобы не было этого перелома, о котором мы говорим, что в январе-феврале, наверное, этот перелом произойдет. И тогда уже будет виден конец. То есть начало поражения. Конец будет уже, наверное, весной-летом. Конец полный", – отметил Касьянов.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Под временной российской оккупацией сейчас находится часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, а также Автономная Республика Крым (с 2014 года).

В интервью "Украинской правде" в конце мая глава украинской разведки Кирилл Буданов заявлял, что активная фаза боевых действий должна пойти на спад до конца года, так как "ресурсов в России для ведения нормальной войны существует на 12 месяцев".

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.

8 ноября Буданов сказал, что наступает решающий период войны против России.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, правительство, Михаил Касьянов, война России против Украины, президент, интервью
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