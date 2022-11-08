Путин зависит от Кадырова и Пригожина, а они наращивают влияние в России - Институт исследования войны

По данным аналитиков, они усиливают свое влияние не только для победы в войне, но и для продвижения личных интересов в РФ.

В отчете указывается, что Пригожин подтвердил открытие учебных центров для добровольцев в Курской и Белгородской области. Они будут воевать вне подразделений официальной армии, отметил бизнесмен. ISW замечают, что он укрепляет свою власть и предлагает региональным чиновникам и бизнесу взять ответственность за обеспечение "ополчения".

"Его выступления в СМИ зафиксировали ту же идею сотрудничества между российским правительством и бизнесом, что, вероятно, указывает на то, что он пытается расширить свою властную базу, ориентированную на "Вагнер", в России, одновременно подрывая объединенные российские операции в Украине", – предполагают аналитики.

В Институте обращают внимание, что Кадыров также пытается обеспечить себе бизнес-возможности на фоне российского вторжения в Украину. По данным источников в РФ, глава Чечни и его полевые командиры наращивают бизнес-сети на оккупированных территориях.

"И Пригожин, и Кадыров остаются самостоятельными фигурами в России из-за зависимости Путина от их сил в Украине, – приходят к выводу эксперты.