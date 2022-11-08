Путин зависит от Кадырова и Пригожина, а они наращивают влияние в России - Институт исследования войны

По данным аналитиков, они усиливают свое влияние не только для победы в войне, но и для продвижения личных интересов в РФ.
В отчете указывается, что Пригожин подтвердил открытие учебных центров для добровольцев в Курской и Белгородской области. Они будут воевать вне подразделений официальной армии, отметил бизнесмен. ISW замечают, что он укрепляет свою власть и предлагает региональным чиновникам и бизнесу взять ответственность за обеспечение "ополчения".
"Его выступления в СМИ зафиксировали ту же идею сотрудничества между российским правительством и бизнесом, что, вероятно, указывает на то, что он пытается расширить свою властную базу, ориентированную на "Вагнер", в России, одновременно подрывая объединенные российские операции в Украине", – предполагают аналитики.
В Институте обращают внимание, что Кадыров также пытается обеспечить себе бизнес-возможности на фоне российского вторжения в Украину. По данным источников в РФ, глава Чечни и его полевые командиры наращивают бизнес-сети на оккупированных территориях.
"И Пригожин, и Кадыров остаются самостоятельными фигурами в России из-за зависимости Путина от их сил в Украине, – приходят к выводу эксперты.
Аналитики американского Института исследования войны (ISW) считают, что критика военного командования со стороны Кадырова и Пригожина подорвала авторитет Путина. "Их заявления 1 октября оказали глубокое влияние на российское информационное пространство. Вместе они сломали кремлевский нарратив, пытавшийся смягчить удар поражения вокруг Лимана", – отметили эксперты.
В ISW, кроме того, считают, что из-за просчетов на поле боя и мобилизации, а также после заявлений Кадырова и Пригожина Путин столкнулся с расколом между военными, патриотами и блогерами (в результате того, что блогеры поддержали критику в адрес военного руководства). Все эти группы лиц, по мнению экспертов ISW, могут начать распространять информацию о том, что президент РФ не полностью контролирует ситуацию.
По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину. По ее словам, "грызня" в окружении президента РФ уже идет и поведение Кадырова с Пригожиным свидетельствует об их амбициях.
То, что Кадыров и Пригожин осмеливаются публично оскорблять генералов, говорит о полном развале системы власти, выстроенной Путиным. Такое мнение российский оппозиционный политик Леонид Гозман высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.
По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".
Получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров в интервью основателю проекта "ГОРДОН" Дмитрию Гордону также обратил внимание на то, что Кадыров и Пригожин в последнее время значительно усилили свое влияние, а в стране действуют частные армии и на руках у россиян много оружия, поэтому после окончания войны на территории Украины она вспыхнет на территории России.