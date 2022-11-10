Касьянов: Уверен, что в окружении Путина все понимают глубину авантюры, что это беда для них, для их семей и будущего. Все они мечтают о смене ситуации

Путин (на фото) и все те, кто задействован в принятии решения о начале войны против Украины, не знают, что дальше делать, отметил Касьянов Фото: EPA

Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал российский оппозиционный политик, бывший председатель правительства РФ Михаил Касьянов.

"Я, конечно, уверен в том, что они все понимают глубину авантюры. Кто-то имеющий, скажем так, корни кагэбэшные может поддерживать Путина, [секретарь Совета безопасности России Николая] Патрушева и всю эту конструкцию, и жесткую линию. Мы видим, что такие люди есть. В том числе и на региональном уровне. Вот. Но не обязательно даже, которые пришли из КГБ. Но основная часть людей, которые под Путиным, то, что мы называем "путинской элитой", "правящий класс" и так далее, я думаю, что они все, конечно, понимают", – сказал Касьянов.

По его словам, на уровне министров, замминистров все понимают, что "это просто беда для них, для их семей, для их будущего".

"Поэтому они, конечно, все мечтают о смене ситуации. Они, конечно, все боятся, как эта смена будет происходить", – отметил политик.

По мнению Касьянова, сценариев может быть несколько.

"Я вижу только один сценарий – серый, несколько факторов которого я уже обозначал. Но, безусловно, все, конечно, этого боятся. Боятся будущего. И поэтому все те, кто задействован в принятии решения о начале войны против Украины, безусловно, понимают. И они вроде как в этой лодке вместе с Путиным. И поэтому они продолжают крутить эту шарманку антиукраинскую в поддержку войны. Но они тоже находятся в безысходном состоянии. И у них нет выхода. Они так же, как и Путин, не знают, что дальше делать. Поэтому они в такой полуистерии и находятся, – подчеркнул экс-глава правительства РФ. – И мы видим даже, какие законы сейчас обсуждаются. Просто себе сложно даже представить, что нормальный человек может такие вещи писать или обсуждать и еще публично защищать".

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube