Касьянов: Уверен, что в окружении Путина все понимают глубину авантюры, что это беда для них, для их семей и будущего. Все они мечтают о смене ситуации

Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал российский оппозиционный политик, бывший председатель правительства РФ Михаил Касьянов.
"Я, конечно, уверен в том, что они все понимают глубину авантюры. Кто-то имеющий, скажем так, корни кагэбэшные может поддерживать Путина, [секретарь Совета безопасности России Николая] Патрушева и всю эту конструкцию, и жесткую линию. Мы видим, что такие люди есть. В том числе и на региональном уровне. Вот. Но не обязательно даже, которые пришли из КГБ. Но основная часть людей, которые под Путиным, то, что мы называем "путинской элитой", "правящий класс" и так далее, я думаю, что они все, конечно, понимают", – сказал Касьянов.
По его словам, на уровне министров, замминистров все понимают, что "это просто беда для них, для их семей, для их будущего".
"Поэтому они, конечно, все мечтают о смене ситуации. Они, конечно, все боятся, как эта смена будет происходить", – отметил политик.
По мнению Касьянова, сценариев может быть несколько.
"Я вижу только один сценарий – серый, несколько факторов которого я уже обозначал. Но, безусловно, все, конечно, этого боятся. Боятся будущего. И поэтому все те, кто задействован в принятии решения о начале войны против Украины, безусловно, понимают. И они вроде как в этой лодке вместе с Путиным. И поэтому они продолжают крутить эту шарманку антиукраинскую в поддержку войны. Но они тоже находятся в безысходном состоянии. И у них нет выхода. Они так же, как и Путин, не знают, что дальше делать. Поэтому они в такой полуистерии и находятся, – подчеркнул экс-глава правительства РФ. – И мы видим даже, какие законы сейчас обсуждаются. Просто себе сложно даже представить, что нормальный человек может такие вещи писать или обсуждать и еще публично защищать".
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Под временной российской оккупацией сейчас находится часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, а также Автономная Республика Крым (с 2014 года).
В интервью "Украинской правде" в конце мая глава украинской разведки Кирилл Буданов заявлял, что активная фаза боевых действий должна пойти на спад до конца года, так как "ресурсов в России для ведения нормальной войны существует на 12 месяцев".
Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.
8 ноября Буданов сказал, что наступает решающий период войны против России.
После вторжения в Украину западные страны ввели несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
Путин не верит в поражение России в войне и намерен продолжать атаковать Украину, что вызывает панику у части российской элиты.