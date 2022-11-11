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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Экс-глава МИД Швеции: Это третье крупное поражение Путина, он потеряет и Кремль

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Карл Бильдт прокомментировал отступление РФ в Херсонской области
Карл Бильдт прокомментировал отступление РФ в Херсонской области
Фото: Константин Рыженко - Журналист [Херсон] / Telegram

Экс-министр иностранных дел Швеции, сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт заявил 11 ноября в Twitter, что освобождение Херсона – это третье крупное поражение президента России Владимира Путина в войне против Украины.

Бильдт опубликовал украинские флаги в Херсоне.

"Херсон прямо сейчас – это картина, которой, как говорил Владимир Путин, никогда не будет. Это его третье крупное поражение в этой войне — Киев, Харьков и теперь Херсон. В конце концов, он потеряет и Кремль", — написал политик.

Днем 11 ноября в сети появились фото и видео, как жители Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников. "Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии", – заявило ГУР Минобороны Украины.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.

Теги: Херсон, Херсонская область
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