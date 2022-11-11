Экс-глава МИД Швеции: Это третье крупное поражение Путина, он потеряет и Кремль

Бильдт опубликовал украинские флаги в Херсоне.
"Херсон прямо сейчас – это картина, которой, как говорил Владимир Путин, никогда не будет. Это его третье крупное поражение в этой войне — Киев, Харьков и теперь Херсон. В конце концов, он потеряет и Кремль", — написал политик.
Kherson * right now - a picture Vladimir Putin said would never happen. It’s his third major defeat in this war - Kyiv, Kharkiv and now Kherson. At the end, he will lose the Kremlin as well. pic.twitter.com/05MOjHHA0k— Carl Bildt (@carlbildt) November 11, 2022
Днем 11 ноября в сети появились фото и видео, как жители Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников. "Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии", – заявило ГУР Минобороны Украины.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.
25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.