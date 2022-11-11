Экс-глава МИД Швеции: Это третье крупное поражение Путина, он потеряет и Кремль

Бильдт опубликовал украинские флаги в Херсоне.

"Херсон прямо сейчас – это картина, которой, как говорил Владимир Путин, никогда не будет. Это его третье крупное поражение в этой войне — Киев, Харьков и теперь Херсон. В конце концов, он потеряет и Кремль", — написал политик.

Kherson * right now - a picture Vladimir Putin said would never happen. It’s his third major defeat in this war - Kyiv, Kharkiv and now Kherson. At the end, he will lose the Kremlin as well. pic.twitter.com/05MOjHHA0k — Carl Bildt (@carlbildt) November 11, 2022

Днем 11 ноября в сети появились фото и видео, как жители Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников. "Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии", – заявило ГУР Минобороны Украины.