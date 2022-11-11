"Орки, готовьтесь к земле". Кличко прокомментировал деоккупацию Херсона

11 ноября части ВСУ начали входить в Херсон, над зданием Херсонской ОГА подняли украинский флаг.
"Какие щемящие и волнующие видео с нашего освобожденного юга. Херсон – это не только вкусные арбузы. Но и смелые и несгибаемые люди. Херсон – это Украина! Так было, есть и будет! Слава ВСУ", – написал Кличко.
Мэр Киева опубликовал карикатуру на себя, на которой изображен с лопатой в цветах флага Украины.
"Орки! Готовьтесь к земле", – подписана речь от имени Кличко.
Кличко в 2014 году, комментируя ситуацию в Киеве с подготовкой к отопительному сезону, оговорился – перепутал слова и вместо "зимы" призвал горожан готовиться к "земле".
В марте 2017 года в авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона на телеканале "112 Украина" Кличко-старший шутил, что готовит "книгу изречений". Своими любимыми оговорками он назвал о "замах, которые лежат в Кабмине", и о "киевлянах, которым нужно готовиться к земле".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.
25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ, сообщила 7 ноября Гуменюк.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.