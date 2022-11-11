"Орки, готовьтесь к земле". Кличко прокомментировал деоккупацию Херсона

11 ноября части ВСУ начали входить в Херсон, над зданием Херсонской ОГА подняли украинский флаг.

"Какие щемящие и волнующие видео с нашего освобожденного юга. Херсон – это не только вкусные арбузы. Но и смелые и несгибаемые люди. Херсон – это Украина! Так было, есть и будет! Слава ВСУ", – написал Кличко.

Мэр Киева опубликовал карикатуру на себя, на которой изображен с лопатой в цветах флага Украины.

"Орки! Готовьтесь к земле", – подписана речь от имени Кличко.

Кличко в 2014 году, комментируя ситуацию в Киеве с подготовкой к отопительному сезону, оговорился – перепутал слова и вместо "зимы" призвал горожан готовиться к "земле".

В марте 2017 года в авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона на телеканале "112 Украина" Кличко-старший шутил, что готовит "книгу изречений". Своими любимыми оговорками он назвал о "замах, которые лежат в Кабмине", и о "киевлянах, которым нужно готовиться к земле".

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