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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Медведев заявил, что деоккупированные территории Украины "вернутся" в РФ

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Медведев попросил россиян не паниковать из-за отступления российских войск в Украине
Медведев попросил россиян не паниковать из-за отступления российских войск в Украине
Фото: kremlin.ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратился в Telegram к россиянам 11 ноября в день отступления российских войск в Херсонской области и призвал "не паниковать".

"Понятие территориального суверенитета в нашей стране никуда не исчезло. Все вернется домой. В Российскую Федерацию. Алармизм всех неравнодушных людей вполне объясним, а кликушество и паникерство – нет. Не давайте повода для радости врагу ближнему и дальнему. И почаще напоминайте ему о величии и безграничности "русского мира", – написал Медведев.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. В ноябре наступление продолжилось.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон.

Теги: Дмитрий Медведев, Херсон, Херсонская область, война России против Украины, российские оккупанты
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