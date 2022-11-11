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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бутусов рассказал, где будут основные битвы после отступления россиян из Херсона

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На пути из России в оккупированный Крым Мелитополь был и является ключевым узлом коммуникации, подчеркнул журналист
На пути из России в оккупированный Крым Мелитополь был и является ключевым узлом коммуникации, подчеркнул журналист
Фото: РИА "Мелитополь" / Facebook (архив)

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов назвал новые "горячие точки", которые появятся после отступления россиян из Херсона. Об этом он говорил в интервью "Радио НВ" 10 ноября.

"На левом берегу Днепра россияне уже убегают, потому что у них не хватает сил. Они опасаются, что украинские войска пойдут в наступление в Донецкой и Запорожской областях и отрежут тот самый печальный коридор из России в Крым, который Россия пробила быстрым ударом в феврале. Следующим шагом будет битва в районе Токмака, Мелитополя, Угледара. Теперь там будут сосредоточены усилия. Это очевидно. Если посмотреть обстановку на фронте, теперь там будет горячо", – прогнозирует Бутусов.

Он подчеркнул, что Мелитополь – ключевой город с самого начала полномасштабного вторжения.

"Если посмотреть на карту, то по пути коридора из России в Крым не Мариуполь, а именно Мелитополь был и является ключевым узлом коммуникации. Мы, к сожалению, его не обороняли в феврале, противник приехал туда без боя. А теперь его нужно отбивать. Это будет требовать очень продолжительных сражений и значительных, к сожалению, жертв", – сказал журналист.

В то же время он отметил, что после освобождения правобережной части Херсонской области пути между этим регионом и оккупированным Крымом окажутся под огнем украинских войск. 

"Там по прямой – 20 км от Херсона в Крым. Имею в виду узловые трассы, которые выходят из Крыма. Поэтому, конечно, и украинская артиллерия, и HIMARS сейчас смогут эффективно работать по путям выхода из Крыма и таким образом усложнить эксплуатацию транспортных магистралей из Крыма на запорожском и херсонском направлениях", – сказал Бутусов.

Он обратил внимание, что россияне, понимая, что потеряют Херсон, начали активно строить новые магистрали из Мариуполя на запорожском направлении, чтобы улучшить маневрирование.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов, после этого контрнаступление продолжалось

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ, сообщила 7 ноября глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу официально отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.

Днем 11 ноября в сети появились фото и видео, как жители Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников. "Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии", – заявило ГУР Минобороны Украины.

Теги: Крым, Херсон, Херсонская область, Мелитополь, Юрий Бутусов, Запорожская область, наступление, война России против Украины, Угледар, Токмак, контрнаступление
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