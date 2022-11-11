Бутусов рассказал, где будут основные битвы после отступления россиян из Херсона

На пути из России в оккупированный Крым Мелитополь был и является ключевым узлом коммуникации, подчеркнул журналист Фото: РИА "Мелитополь" / Facebook (архив)

"На левом берегу Днепра россияне уже убегают, потому что у них не хватает сил. Они опасаются, что украинские войска пойдут в наступление в Донецкой и Запорожской областях и отрежут тот самый печальный коридор из России в Крым, который Россия пробила быстрым ударом в феврале. Следующим шагом будет битва в районе Токмака, Мелитополя, Угледара. Теперь там будут сосредоточены усилия. Это очевидно. Если посмотреть обстановку на фронте, теперь там будет горячо", – прогнозирует Бутусов.

Он подчеркнул, что Мелитополь – ключевой город с самого начала полномасштабного вторжения.

"Если посмотреть на карту, то по пути коридора из России в Крым не Мариуполь, а именно Мелитополь был и является ключевым узлом коммуникации. Мы, к сожалению, его не обороняли в феврале, противник приехал туда без боя. А теперь его нужно отбивать. Это будет требовать очень продолжительных сражений и значительных, к сожалению, жертв", – сказал журналист.

В то же время он отметил, что после освобождения правобережной части Херсонской области пути между этим регионом и оккупированным Крымом окажутся под огнем украинских войск.

"Там по прямой – 20 км от Херсона в Крым. Имею в виду узловые трассы, которые выходят из Крыма. Поэтому, конечно, и украинская артиллерия, и HIMARS сейчас смогут эффективно работать по путям выхода из Крыма и таким образом усложнить эксплуатацию транспортных магистралей из Крыма на запорожском и херсонском направлениях", – сказал Бутусов.

Он обратил внимание, что россияне, понимая, что потеряют Херсон, начали активно строить новые магистрали из Мариуполя на запорожском направлении, чтобы улучшить маневрирование.