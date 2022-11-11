Бутусов об отходе россиян из Херсона: Я думал, что они будут гораздо дольше держаться там. Противник стремительно откатывается, и это уже необратимый процесс

Журналисты упомянули аналитику британской разведки, согласно которой отвод российских войск может занять несколько дней, отходящие силы будет прикрывать артиллерийский огонь. Они спросили у Бутусова, чего он ожидает от врага.

"Я думал, что они будут гораздо дольше держаться там. У противника были возможности для обороны, но очевидно, что давление украинской армии и потери настолько велики у россиян, что они решили отступать немедленно", – сказал военный журналист.

По его информации, 9 ноября начался уход российских войск, причем они старались быстро оторваться от украинских подразделений, но успели плотно заминировать местность и уничтожить мосты через реку Ингулец, чтобы помешать ВСУ преследовать их.

К вечеру 10 ноября, по словам Бутусова, передовые украинские подразделения приблизились на расстояние до 20–25 км к Херсону и город оказался в зоне артиллерийского огня.

"Противник стремительно откатывается, и это уже необратимый процесс. Потому что они откатились достаточно далеко. Украинские войска приблизились к району Днепра... Оборона херсонского плацдарма для российской армии стала невозможной", – подчеркнул Бутусов.

Он прогнозировал, что "три дня, возможно, даже два дня – и противник покинет Херсон".

Днем 11 ноября в сети появились фото и видео, как жители Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников. "Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии", – заявило ГУР Минобороны Украины.