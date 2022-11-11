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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бутусов об отходе россиян из Херсона: Я думал, что они будут гораздо дольше держаться там. Противник стремительно откатывается, и это уже необратимый процесс

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Оборона херсонского плацдарма для российской армии уже стала невозможной, заявил журналист
Оборона херсонского плацдарма для российской армии уже стала невозможной, заявил журналист
Фото: EPA

У россиян были возможности для обороны в районе Херсона, но они начали стремительно отступать и это уже необратимый процесс, заявил главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. Об этом он сказал в интервью НВ, записанном 10 ноября.

Журналисты упомянули аналитику британской разведки, согласно которой отвод российских войск может занять несколько дней, отходящие силы будет прикрывать артиллерийский огонь. Они спросили у Бутусова, чего он ожидает от врага.

"Я думал, что они будут гораздо дольше держаться там. У противника были возможности для обороны, но очевидно, что давление украинской армии и потери настолько велики у россиян, что они решили отступать немедленно", – сказал военный журналист.

По его информации, 9 ноября начался уход российских войск, причем они старались быстро оторваться от украинских подразделений, но успели плотно заминировать местность и уничтожить мосты через реку Ингулец, чтобы помешать ВСУ преследовать их.

К вечеру 10 ноября, по словам Бутусова, передовые украинские подразделения приблизились на расстояние до 20–25 км к Херсону и город оказался в зоне артиллерийского огня.

"Противник стремительно откатывается, и это уже необратимый процесс. Потому что они откатились достаточно далеко. Украинские войска приблизились к району Днепра... Оборона херсонского плацдарма для российской армии стала невозможной", – подчеркнул Бутусов.

Он прогнозировал, что "три дня, возможно, даже два дня – и противник покинет Херсон".

Днем 11 ноября в сети появились фото и видео, как жители Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников. "Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии", – заявило ГУР Минобороны Украины.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ, сообщила 7 ноября глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу официально отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.

Теги: Херсон, Херсонская область, Юрий Бутусов, артиллерия, наступление, война России против Украины
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