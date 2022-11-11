С Украиной в Херсон возвращается и Европа – посол ЕС

На центральной площади Херсона подняли флаги Украины и ЕС Фото: Константин Рыженко - Журналист [Херсон] / Telegram

Он опубликовал в Twitter фото с центральной площади Свободы в освобожденном городе, где украинцы вывесили флаги Украины и Евросоюза.

"Вместе с Украиной возвращается и Европа. Херсон прямо сейчас", – написал посол ЕС.

With Ukraine returns also Europe. Kherson right now.



Photo: Kostiantyn Ryzhenko pic.twitter.com/fh0BMGUdoK — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) November 11, 2022

Фото и видео флагов опубликовал в Telegram журналист Константин Рыженко.

Днем 11 ноября в сети появились фото и видео, как жители Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников. "Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии", – заявило ГУР Минобороны Украины.