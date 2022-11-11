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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С Украиной в Херсон возвращается и Европа – посол ЕС

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На центральной площади Херсона подняли флаги Украины и ЕС
На центральной площади Херсона подняли флаги Украины и ЕС
Фото: Константин Рыженко - Журналист [Херсон] / Telegram

В Херсон, который освобождают от россиян украинские силы, вместе с Украиной возвращается Европа, убежден глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас.

Он опубликовал в Twitter фото с центральной площади Свободы в освобожденном городе, где украинцы вывесили флаги Украины и Евросоюза. 

"Вместе с Украиной возвращается и Европа. Херсон прямо сейчас", – написал посол ЕС. 

Фото и видео флагов опубликовал в Telegram журналист Константин Рыженко.

Днем 11 ноября в сети появились фото и видео, как жители Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников. "Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии", – заявило ГУР Минобороны Украины.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов, после этого контрнаступление продолжалось

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ, сообщила 7 ноября глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу официально отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.

Теги: Херсон, флаг, Европейский союз, война России против Украины, Евросоюз, Матти Маасикас, ЕС, деоккупация
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