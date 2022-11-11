С Украиной в Херсон возвращается и Европа – посол ЕС

Он опубликовал в Twitter фото с центральной площади Свободы в освобожденном городе, где украинцы вывесили флаги Украины и Евросоюза.
"Вместе с Украиной возвращается и Европа. Херсон прямо сейчас", – написал посол ЕС.
With Ukraine returns also Europe. Kherson right now.— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) November 11, 2022
Photo: Kostiantyn Ryzhenko pic.twitter.com/fh0BMGUdoK
Фото и видео флагов опубликовал в Telegram журналист Константин Рыженко.
Днем 11 ноября в сети появились фото и видео, как жители Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников. "Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии", – заявило ГУР Минобороны Украины.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов, после этого контрнаступление продолжалось.
25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ, сообщила 7 ноября глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу официально отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.