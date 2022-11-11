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11 ноября, 2022
 
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"Все же не влез". Беленюк отреагировал на освобождение Херсона

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Беленюк рад освобождению Херсона
Беленюк рад освобождению Херсона
Фото: Жан Беленюк / Facebook

Олимпийский чемпион Токио, депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Жан Беленюк 11 ноября на своей странице в Facebook отреагировал на освобождение Херсона.

Беленюк выложил фото, на котором он позирует в футболке с надписью: "Мой Херсон вам в рот не влезет".

"Все же не влез. Слава ВСУ", – написал он.

https://www.facebook.com/zhanbeleniuk/posts/pfbid025mTUPZ58o2md4NHv5m6ZxB1FhmvSNaWpiHuAeSAU3WiFfRj3cBX6orjn8MjsaXgUl

Контекст:

Беленюк родился в 1991 году в Киеве. Отец Беленюка учился в Киеве, где познакомился с его матерью.

В детстве Беленюк увлекался спортом и народными танцами. Греко-римской борьбой он занялся в 2000 году. Беленюк – чемпион Европы 2014-го, 2016-го и 2019 годов, чемпион мира 2015-го и 2019 годов. На Олимпийских играх 2016 года спортсмен завоевал серебряную медаль, а на Олимпиаде 2020 – золотую.

Беленюк окончил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины и Межрегиональную академию управления персоналом (специальность – управление бизнесом).

В 2019 году Беленюк был избран в Верховную Раду от "Слуги народа" (№10 в списке партии).

Теги: Украина, спорт, Херсон, война России против Украины, Жан Беленюк
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