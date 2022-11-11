"Все же не влез". Беленюк отреагировал на освобождение Херсона

Беленюк выложил фото, на котором он позирует в футболке с надписью: "Мой Херсон вам в рот не влезет".
"Все же не влез. Слава ВСУ", – написал он.
Беленюк родился в 1991 году в Киеве. Отец Беленюка учился в Киеве, где познакомился с его матерью.
В детстве Беленюк увлекался спортом и народными танцами. Греко-римской борьбой он занялся в 2000 году. Беленюк – чемпион Европы 2014-го, 2016-го и 2019 годов, чемпион мира 2015-го и 2019 годов. На Олимпийских играх 2016 года спортсмен завоевал серебряную медаль, а на Олимпиаде 2020 – золотую.
Беленюк окончил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины и Межрегиональную академию управления персоналом (специальность – управление бизнесом).
В 2019 году Беленюк был избран в Верховную Раду от "Слуги народа" (№10 в списке партии).