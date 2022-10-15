Нардеп Беленюк в Руанде встретился с единокровной сестрой. Фото

"Сестра моя по отцу", – подписал снимок Беленюк.

9 октября он сообщил, что находится с рабочим визитом в Руанде – на родине своего отца Венсана Ндагиджимана, который был убит в 2001 году.

Контекст:

Беленюк родился в 1991 году в Киеве. Отец Беленюка учился в Киеве, где познакомился с его матерью.

В детстве Беленюк увлекался спортом и народными танцами. Греко-римской борьбой занялся в 2000 году. Беленюк – чемпион Европы 2014-го, 2016-го и 2019 года, чемпион мира 2015-го и 2019 года. На Олимпийских играх 2016 года спортсмен завоевал серебряную медаль, а на Олимпиаде 2020 – золотую.

Беленюк окончил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины и Межрегиональную академию управления персоналом (специальность – управление бизнесом).

В 2019 году Беленюк был избран в Верховную Раду по списку "Слуги народа" (№10 в списке).