Бульвар Шоубиз
 
16 октября, 2022
 
Новости

Нардеп Беленюк в Руанде встретился с единокровной сестрой. Фото

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Беленюк 9 октября сообщил, что находится в Руанде с рабочим визитом
Беленюк 9 октября сообщил, что находится в Руанде с рабочим визитом
Фото: zhanbeleniuk / Instagram

Олимпийский чемпион Токио, депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Жан Беленюк 15 октября в Instagram Stories разместил фото, на котором запечатлен со своей единокровной сестрой.

"Сестра моя по отцу", – подписал снимок Беленюк.

9 октября он сообщил, что находится с рабочим визитом в Руанде – на родине своего отца Венсана Ндагиджимана, который был убит в 2001 году.

Скриншот: zhanbeleniuk / Instagram
Скриншот: zhanbeleniuk / Instagram

Контекст:

Беленюк родился в 1991 году в Киеве. Отец Беленюка учился в Киеве, где познакомился с его матерью.

В детстве Беленюк увлекался спортом и народными танцами. Греко-римской борьбой занялся в 2000 году. Беленюк – чемпион Европы 2014-го, 2016-го и 2019 года, чемпион мира 2015-го и 2019 года. На Олимпийских играх 2016 года спортсмен завоевал серебряную медаль, а на Олимпиаде 2020 – золотую.

Беленюк окончил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины и Межрегиональную академию управления персоналом (специальность – управление бизнесом).

В 2019 году Беленюк был избран в Верховную Раду по списку "Слуги народа" (№10 в списке).

Теги: Руанда, спортсмены, семья, Жан Беленюк, отец
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Белковский: Ботоксы Путина – проявления страха старости. Если к нему прислонить батарею – он потечет
  Белковский: Ботоксы Путина – проявления страха старости. Если к нему прислонить батарею – он потечет
Дмитрий ГОРДОН
"Что, если следующий президент США не будет таким дружелюбным?" Боррель о войне РФ против Украины, грядущих кризисах и "идеальном шторме"
"Что, если следующий президент США не будет таким дружелюбным?" Боррель о войне РФ против Украины, грядущих кризисах и "идеальном шторме"
  Яковина: В Самарканде Путину предъявили ультиматум: "Либо ты, дружок, заканчиваешь войну к саммиту G20 на Бали, либо можешь вообще на этот саммит не приезжать"
  Яковина: В Самарканде Путину предъявили ультиматум: "Либо ты, дружок, заканчиваешь войну к саммиту G20 на Бали, либо можешь вообще на этот саммит не приезжать"
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Джекман показал подарок от своего украинского друга – семилетнего мальчика Кости, который из-за войны уехал за границу
Джекман показал подарок от своего украинского друга – семилетнего мальчика Кости, который из-за войны уехал за границу
Нардеп Беленюк в Руанде встретился с единокровной сестрой. Фото
Нардеп Беленюк в Руанде встретился с единокровной сестрой. Фото
"Вас больше волнует защита картины или защита планеты и людей?" Экоактивисты облили супом картину Ван Гога за $39,7 млн
"Вас больше волнует защита картины или защита планеты и людей?" Экоактивисты облили супом картину Ван Гога за $39,7 млн
Свитолина и Монфис впервые стали родителями
Свитолина и Монфис впервые стали родителями
Бедняков шутливо поздравил жену с днем рождения подборкой неудачных фото
Бедняков шутливо поздравил жену с днем рождения подборкой неудачных фото
"Безумная жара", "Несгибаемые люди". Положинский показал танец побратимов под его песню "Моєї дискотеки треки". Видео
"Безумная жара", "Несгибаемые люди". Положинский показал танец побратимов под его песню "Моєї дискотеки треки". Видео
"Величественная красота", "Почему такая, как вы, еще не замужем?" Никитюк показала, как выглядит со спины в узком платье с высоким разрезом
"Величественная красота", "Почему такая, как вы, еще не замужем?" Никитюк показала, как выглядит со спины в узком платье с высоким разрезом
В День защитников и защитниц в Украине зарегистрировано почти в три раза больше браков, чем в День Независимости
В День защитников и защитниц в Украине зарегистрировано почти в три раза больше браков, чем в День Независимости
Белоконь показала ужин с Данилко в ресторане
Белоконь показала ужин с Данилко в ресторане
"У меня началась новая жизнь". Старшая дочь Оли Поляковой предстала в платье с откровенным декольте
"У меня началась новая жизнь". Старшая дочь Оли Поляковой предстала в платье с откровенным декольте
Продюсер "Голосу країни" Завадюк пригласил парамедика Пташку принять участие в шоу. Она ответила
Продюсер "Голосу країни" Завадюк пригласил парамедика Пташку принять участие в шоу. Она ответила
Умер актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в "Гарри Поттере"
Умер актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в "Гарри Поттере"
"Работать на Гарри и Меган — это как "иметь дело с парой подростков". Королевский корреспондент рассказал, почему от герцогов сбежала помощница
"Работать на Гарри и Меган — это как "иметь дело с парой подростков". Королевский корреспондент рассказал, почему от герцогов сбежала помощница
"И пусть кто-нибудь скажет, что культура не воюет!" Жадан ко Дню защитников и защитниц Украины получил медаль за оборону Харькова. Фото
"И пусть кто-нибудь скажет, что культура не воюет!" Жадан ко Дню защитников и защитниц Украины получил медаль за оборону Харькова. Фото
"Отаман Залужний – Україні богом даний, пеклом Раші суджений". Jerry Heil показала фрагмент песни, посвященной украинским защитникам. Видео
"Отаман Залужний – Україні богом даний, пеклом Раші суджений". Jerry Heil показала фрагмент песни, посвященной украинским защитникам. Видео
"Вам завдяки країна вільна і жива". David Axelrod посвятил песню украинским защитникам и защитницам. Видео
"Вам завдяки країна вільна і жива". David Axelrod посвятил песню украинским защитникам и защитницам. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 