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Нардеп Беленюк будет бороться за пост президента НОК Украины

Беленюк подал заявку на участие в конкурсе 31 октября
Беленюк подал заявку на участие в конкурсе 31 октября
Фото: EPA

Олимпийский чемпион Токио, депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Жан Беленюк подаст свою кандидатуру на пост президента Национального олимпийского комитета Украины. Об этом он рассказал в комментарии Общественному.

По словам Беленюка, решение баллотировать на пост президент НОК Украины он принял после обращения к нему ряда спортивных федераций.

"Ко мне обратились представители спортивных федераций и спортивные функционеры, донесшие текущую ситуацию, в каком состоянии олимпийское движение и каким они видят дальнейшее развитие НОК, если не будет никакого противодействия. Мне это тоже очень близкая ситуация, и я не имел морального права отказать людям, которые ко мне обратились. Ходили слухи об альтернативных кандидатах, которых я бы лично поддержал. Но знаю, что в конце концов они решили не выставлять свою кандидатуру на должность руководителя НОК Украины. Это для меня был довольно сложный челлендж я подумал и принял свое решение", – говорит он.

31 октября Беленюк подал свою заявку и ее приняли.

"Подача заявок должна была состояться до 31 октября, так что в НОК должны знать, кто уже подался. Но это пока не объявлено. Одна из причин, почему ко мне обратились спортсмены, это то, что НОК стал абсолютно непрозрачной организацией, и все происходит подковерно. Я не знаю, что им скрывать. По поводу конкурентов, я могу только ретранслировать слышанные слухи. Конкретной информации от НОК мы не имеем. Поговаривают, что одним из конкурентов будет действующий министр спорта, господин Вадим Гутцайт. Это все, что я знаю", – рассказал спортсмен.

В своем Facebook Беленюк написал, что его "возмутили многочисленные сообщения от коллег из спортивного сообщества, что на ассамблее НОК в этом году некоторые люди хотят устроить выборы без выбора".

"Мы имеем право выбирать и имеем право быть избранными, законным путем, честно, в конкурентной борьбе! Люди имеют право видеть наши программы, знать нас в лицо, сравнивать наши стили и подходы, познакомиться с нашими командами, критиковать нас честно и открыто, а мы должны, в свою очередь, прислушиваться к критике!" – отметил он.

https://www.facebook.com/zhanbeleniuk/videos/1093633961351973/

Контекст:

В конце 2022 года запланированы выборы президента Национального олимпийского комитета Украины – общественной организации, основной задачей которой является обеспечение развития олимпийского движения в Украине. Действующим президентом НОК Украины является Сергей Бубка, возглавляющий организацию последние 17 лет.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Жан Беленюк, Олимпийские игры
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