ВСУ готовятся к массированным ударам оккупантов по правобережью Херсонской области – ОК "Юг"

ВСУ закрепляют за собой территории Херсонской области, которые освободили от оккупантов, отметила Гуменюк Фото: EPA

Об этом 11 ноября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, появление украинских флагов в городе означает, что "Херсон – это Украина".

"Это означает, что у херсонцев… есть выдержка, которую мы всегда просим иметь во время военной операции, и мы благодарны за то, что они выдержали этот момент и сейчас дают такие прозрачные намеки на то, что, наверное, у нас будет не только хороший день, но и хороший сон", – отметила Гуменюк.

Она рассказала, что в настоящее время в Херсонской области идут позиционные бои, ВСУ закрепляют за собой территории, которые освободили от оккупантов.

"Коварность врага очень большая… Укрепления россиян на левом берегу [реки Днепр] – они еще довольно близко к территориям, которые они оставили [на правом берегу]. И могут быть мощные массированные обстрелы", – подчеркнула Гуменюк.

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