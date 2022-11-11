ВСУ готовятся к массированным ударам оккупантов по правобережью Херсонской области – ОК "Юг"

Об этом 11 ноября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
По ее словам, появление украинских флагов в городе означает, что "Херсон – это Украина".
"Это означает, что у херсонцев… есть выдержка, которую мы всегда просим иметь во время военной операции, и мы благодарны за то, что они выдержали этот момент и сейчас дают такие прозрачные намеки на то, что, наверное, у нас будет не только хороший день, но и хороший сон", – отметила Гуменюк.
Она рассказала, что в настоящее время в Херсонской области идут позиционные бои, ВСУ закрепляют за собой территории, которые освободили от оккупантов.
"Коварность врага очень большая… Укрепления россиян на левом берегу [реки Днепр] – они еще довольно близко к территориям, которые они оставили [на правом берегу]. И могут быть мощные массированные обстрелы", – подчеркнула Гуменюк.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.
25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ, сообщила 7 ноября Гуменюк.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.
11 ноября части ВСУ начали входить в Херсон, над зданием Херсонской ОГА подняли украинский флаг.