"Не откладывайте на потом". Чубаров призвал уехать из Крыма незаконно поселившихся там россиян

Чубаров советует россиянам в Крыму не надеяться на "авось" Фото: krymr.com

"Граждане России, которые незаконно поселились во временно оккупированном Крыму. Не откладывайте на "потом" и тем более не надейтесь на российское "авось". Мост, конечно, сильно пострадал, но вы еще можете успеть по нему срочно оставить временно оккупированный РФ Крым", – написал он.

Глава Меджлиса подчеркнул, что далее "соучастникам российских преступлений будет только хуже и безвыходнее".

"Итак, быстро собрались и вперед: одна нога – уже в Воронеже, вторая пока на мосту, который вскоре свалится. Спасибо ВСУ за Херсон", – заявил Чубаров.

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