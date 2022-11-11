"Не откладывайте на потом". Чубаров призвал уехать из Крыма незаконно поселившихся там россиян

"Граждане России, которые незаконно поселились во временно оккупированном Крыму. Не откладывайте на "потом" и тем более не надейтесь на российское "авось". Мост, конечно, сильно пострадал, но вы еще можете успеть по нему срочно оставить временно оккупированный РФ Крым", – написал он.
Глава Меджлиса подчеркнул, что далее "соучастникам российских преступлений будет только хуже и безвыходнее".
"Итак, быстро собрались и вперед: одна нога – уже в Воронеже, вторая пока на мосту, который вскоре свалится. Спасибо ВСУ за Херсон", – заявил Чубаров.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
В августе 2022 года, после полномасштабного вторжения России на территорию Украины лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев говорил, что после оккупации Крыма в 2014 году на полуостров прибыло до 1,5 млн россиян, им следует вернуться в Россию.