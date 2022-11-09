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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Росія не зможе повністю відремонтувати Кримський міст до вересня 2023 року – британська розвідка

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На Крымском мосту будет ограничено движение минимум до марта
На Крымском мосту будет ограничено движение минимум до марта
Фото: EPA

Российские усилия по ремонту Крымского моста продолжаются, но вряд ли он будет полностью введен в эксплуатацию как минимум до сентября 2023 года. Об этом сообщило 9 ноября в Twitter министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

8 ноября автодорожный мост должен был быть закрыт, чтобы можно было переместить и установить новый 64-метровый пролет. Для замены поврежденных участков дороги потребуются еще три пролета.

Хотя официальные лица Крыма заявляют, что эти дополнительные пролеты будут готовы к 20 декабря, в отчете, предоставленном президенту РФ Владимиру Путину, добавлено, что дорожные работы вызовут помехи для дорожного движения до марта 2023 года, говорится в сообщении.

Согласно контракту, замена поврежденного железнодорожного моста должна быть завершена к сентябрю 2023 года, хотя вице-премьер России заявил, что сроки ремонта будут сокращены.

В отчете разведки отмечается, что один путь по мосту открыт, но железнодорожное движение остается ограниченным. Ремонтные работы будут сильно зависеть от погодных условий в зимние месяцы.

Атака на Крымский мост прервала российскую логистику в Крым и на юг Украины, что ограничило возможности России по переброске военной техники и войск в этот район по железной дороге или автомобильным транспортом, говорится в сообщении.

Повреждение моста, недавнее нападение на Черноморский флот в Севастополе и возможный уход войск из Херсона – все это усложняет возможность для российского правительства нарисовать картину военного успеха, отмечают в разведке.

Контекст:

Утром 8 октября стало известно, что в Керчи слышали взрыв, а на железнодорожном полотне Крымского моста произошел сильный пожар. В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.

На видео с места происшествия был зафиксирован пожар, также там видно, что несколько пролетов автомобильной части моста разрушены. Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с "чрезвычайным происшествием" на мосту, а Следком РФ возбудил уголовное дело по этому факту. После того как движение на мосту приостановили, "власти" Крыма объявили о запуске парома.

Вечером 8 октября коллаборанты заявили о возобновлении движения по мосту – и автомобильной, и железнодорожной его части. При этом грузовые автомобили на мост не пускают – их разрешили переправлять исключительно на пароме, в очереди на который, по данным росСМИ, требуется ждать трое-четверо суток.

В Следкоме заявили о трех погибших в результате взрыва. По версии российского следствия, все они – пассажиры легкового автомобиля, оказавшегося рядом с взорвавшимся грузовиком. В ведомстве подчеркнули, что грузовик ехал в сторону оккупированного Крыма из РФ. Тела двух человек подняли из воды. Также в Следкоме заявляют, что установили данные грузового автомобиля и его собственника – это житель Краснодарского края.

Представители власти в Украине комментируют факт взрыва и пожара на мосту, но не подтверждают причастности к этому Украины. Так, Минобороны Украины, комментируя разрушение моста, напомнило о крейсере "Москва", который потопили украинские защитники. Служба безопасности Украины отреагировала стихами о том, что в Крыму "соловей СБУ зустрічає". "Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – добавил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

7 ноября стало известно о том, что оккупационные власти Крыма планируют запустить движение по обеим полосам правой, разрушенной взрывом, части Крымского моста в следующем месяце. Поврежденные в результате взрыва пролеты моста распилили и увезли.

Теги: Россия, Крым, разведка, война России против Украины, Крымский мост
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