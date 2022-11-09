Росія не зможе повністю відремонтувати Кримський міст до вересня 2023 року – британська розвідка

8 ноября автодорожный мост должен был быть закрыт, чтобы можно было переместить и установить новый 64-метровый пролет. Для замены поврежденных участков дороги потребуются еще три пролета.

Хотя официальные лица Крыма заявляют, что эти дополнительные пролеты будут готовы к 20 декабря, в отчете, предоставленном президенту РФ Владимиру Путину, добавлено, что дорожные работы вызовут помехи для дорожного движения до марта 2023 года, говорится в сообщении.

Согласно контракту, замена поврежденного железнодорожного моста должна быть завершена к сентябрю 2023 года, хотя вице-премьер России заявил, что сроки ремонта будут сокращены.

В отчете разведки отмечается, что один путь по мосту открыт, но железнодорожное движение остается ограниченным. Ремонтные работы будут сильно зависеть от погодных условий в зимние месяцы.

Атака на Крымский мост прервала российскую логистику в Крым и на юг Украины, что ограничило возможности России по переброске военной техники и войск в этот район по железной дороге или автомобильным транспортом, говорится в сообщении.

Повреждение моста, недавнее нападение на Черноморский флот в Севастополе и возможный уход войск из Херсона – все это усложняет возможность для российского правительства нарисовать картину военного успеха, отмечают в разведке.