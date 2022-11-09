Росія не зможе повністю відремонтувати Кримський міст до вересня 2023 року – британська розвідка

8 ноября автодорожный мост должен был быть закрыт, чтобы можно было переместить и установить новый 64-метровый пролет. Для замены поврежденных участков дороги потребуются еще три пролета.
Хотя официальные лица Крыма заявляют, что эти дополнительные пролеты будут готовы к 20 декабря, в отчете, предоставленном президенту РФ Владимиру Путину, добавлено, что дорожные работы вызовут помехи для дорожного движения до марта 2023 года, говорится в сообщении.
Согласно контракту, замена поврежденного железнодорожного моста должна быть завершена к сентябрю 2023 года, хотя вице-премьер России заявил, что сроки ремонта будут сокращены.
В отчете разведки отмечается, что один путь по мосту открыт, но железнодорожное движение остается ограниченным. Ремонтные работы будут сильно зависеть от погодных условий в зимние месяцы.
Атака на Крымский мост прервала российскую логистику в Крым и на юг Украины, что ограничило возможности России по переброске военной техники и войск в этот район по железной дороге или автомобильным транспортом, говорится в сообщении.
Повреждение моста, недавнее нападение на Черноморский флот в Севастополе и возможный уход войск из Херсона – все это усложняет возможность для российского правительства нарисовать картину военного успеха, отмечают в разведке.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 09 November 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) November 9, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/FT7t3N6kyr
* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/0qMw4Erx9t
Утром 8 октября стало известно, что в Керчи слышали взрыв, а на железнодорожном полотне Крымского моста произошел сильный пожар. В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.
На видео с места происшествия был зафиксирован пожар, также там видно, что несколько пролетов автомобильной части моста разрушены. Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с "чрезвычайным происшествием" на мосту, а Следком РФ возбудил уголовное дело по этому факту. После того как движение на мосту приостановили, "власти" Крыма объявили о запуске парома.
Вечером 8 октября коллаборанты заявили о возобновлении движения по мосту – и автомобильной, и железнодорожной его части. При этом грузовые автомобили на мост не пускают – их разрешили переправлять исключительно на пароме, в очереди на который, по данным росСМИ, требуется ждать трое-четверо суток.
В Следкоме заявили о трех погибших в результате взрыва. По версии российского следствия, все они – пассажиры легкового автомобиля, оказавшегося рядом с взорвавшимся грузовиком. В ведомстве подчеркнули, что грузовик ехал в сторону оккупированного Крыма из РФ. Тела двух человек подняли из воды. Также в Следкоме заявляют, что установили данные грузового автомобиля и его собственника – это житель Краснодарского края.
Представители власти в Украине комментируют факт взрыва и пожара на мосту, но не подтверждают причастности к этому Украины. Так, Минобороны Украины, комментируя разрушение моста, напомнило о крейсере "Москва", который потопили украинские защитники. Служба безопасности Украины отреагировала стихами о том, что в Крыму "соловей СБУ зустрічає". "Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – добавил спикер СБУ Артем Дехтяренко.
7 ноября стало известно о том, что оккупационные власти Крыма планируют запустить движение по обеим полосам правой, разрушенной взрывом, части Крымского моста в следующем месяце. Поврежденные в результате взрыва пролеты моста распилили и увезли.