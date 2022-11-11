Если РФ взорвет плотину Каховской ГЭС, затоплены будут ее же позиции на левом берегу – Резников

Об этом он заявил в интервью Reuters, которое вышло 10 ноября.
Резников пояснил, что подрыв плотины приведет к затоплению позиций, которые РФ контролирует на левом берегу Днепра, и лишит оккупированный Крым доступа к пресной воде из Днепра.
Если посмотреть на ландшафт, правый берег более высокий, чем левый, следовательно днепровская вода в случае подрыва плотины "будет течь к востоку от этого берега и у них будет риск для их войск", добавил министр.
20 октября Зеленский в видеообращении к Европейскому совету заявил, что российские военные заминировали дамбу Каховской ГЭС. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, основные работы по минированию сооружения оккупанты провели в апреле, а осенью минируют шлюзы и опоры ГЭС.
24 октября начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил, что дамбу Каховской ГЭС оккупанты заминировали для частичного подрыва, а не для полного разрушения. В любом случае ее подрыв приведет к экологической катастрофе, подчеркивал он.
Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что, если россияне решат подорвать Каховскую ГЭС, воду в оккупированный Крым не смогут подавать долгие годы.