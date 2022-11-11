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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Если РФ взорвет плотину Каховской ГЭС, затоплены будут ее же позиции на левом берегу – Резников

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Резников считает безумием возможность подрыва Россией плотины Каховской ГЭС
Резников считает безумием возможность подрыва Россией плотины Каховской ГЭС
Фото: ЕРА

Министр обороны Украины Алексей Резников считает безумием предположение, что РФ, заявившая об отступлении с правого берега Днепра в Херсонской области, подорвет плотину Каховской ГЭС.

Об этом он заявил в интервью Reuters, которое вышло 10 ноября.

Резников пояснил, что подрыв плотины приведет к затоплению позиций, которые РФ контролирует на левом берегу Днепра, и лишит оккупированный Крым доступа к пресной воде из Днепра.

Если посмотреть на ландшафт, правый берег более высокий, чем левый, следовательно днепровская вода в случае подрыва плотины "будет течь к востоку от этого берега и у них будет риск для их войск", добавил министр.

Контекст:

20 октября Зеленский в видеообращении к Европейскому совету заявил, что российские военные заминировали дамбу Каховской ГЭС. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, основные работы по минированию сооружения оккупанты провели в апреле, а осенью минируют шлюзы и опоры ГЭС.

24 октября начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил, что дамбу Каховской ГЭС оккупанты заминировали для частичного подрыва, а не для полного разрушения. В любом случае ее подрыв приведет к экологической катастрофе, подчеркивал он.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что, если россияне решат подорвать Каховскую ГЭС, воду в оккупированный Крым не смогут подавать долгие годы.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Крым, Херсон, вода, Алексей Резников, ГЭС, река Днепр, Каховское водохранилище
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