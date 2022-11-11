Российские оккупанты отступают из-под Херсона в панике – The Guardian

Кадры, размещенные россиянами в социальных сетях, свидетельствуют о панике в некоторых подразделениях, пытающихся спастись бегством, пишет издание.

Один неназванный российский солдат, опубликовавший отчет об отступлении, описал, как одно из подразделений выбросило свою форму, получив приказ "переодеться в штатское и валить куда угодно". Как сообщает The Guardian, он возложил вину за происходящее на тех, кто в России оправдывал отступление, и добавил: "Те, кто думает, что дальше все будет хорошо, пусть идут на х...й".

Как отмечает The Guardian, в российском сегменте соцсетей используется слово "паника", чтобы описать ситуацию в некоторых подразделениях армии оккупантов, ожидающих переправы на фоне предупреждений о возможной атаке ВСУ "в ближайшее время" на новые российские оборонительные рубежи на восточном берегу Днепра.

На фоне сообщений о том, что раненые российские солдаты были брошены или взяты в плен, а также об обстреле украинскими войсками переправы через Днепр, один российский солдат рассказал, что некоторым подразделениям было приказано бежать"любым возможным способом". Вероятно, некоторые российские военнослужащие утонули, пытаясь переправиться через реку Днепр, пишет издание, ссылаясь на заявление неназванного украинского чиновника.

The Guardian отмечает, что на фоне сообщений о том, что некоторые российские солдаты, возможно, остались без формы, украинская разведка опубликовала в социальных сетях русскоязычное заявление, в котором призвала всех российских военных, оставшихся в Херсоне, сдаться, потому что украинские войска "входят в город".

По оценке представителя Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Вадима Скибицкого, озвученной в комментарии The Guardian 10 ноября, на правом берегу Днепра в Херсонской области оставалось более половины войск оккупантов (общей численностью около 20 тыс. человек), сосредоточенных ранее в этом регионе.

Бывший внефракционный народный депутат Украины Борислав Береза также заявлял, что командование российских войск практически бросило на правом берегу Днепра 10–12 тыс. оккупантов, не организовав их отвод.

В то же время российское командование, как указывает The Guardian, отчиталось о выводе с правого берега Днепра войск численностью около 30 тыс. человек.