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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты отступают из-под Херсона в панике – The Guardian

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Некоторым российским оккупантам командование посоветовало: "Выбирайтесь, как хотите", пишет The Guardian
Некоторым российским оккупантам командование посоветовало: "Выбирайтесь, как хотите", пишет The Guardian
Фото: EPA

Российские войска "в беспорядке" отступали от Херсона – единственного крупного города, который Москве удалось захватить почти за девять месяцев войны, пишет 11 ноября британское издание The Guardian.

Кадры, размещенные россиянами в социальных сетях, свидетельствуют о панике в некоторых подразделениях, пытающихся спастись бегством, пишет издание.

Один неназванный российский солдат, опубликовавший отчет об отступлении, описал, как одно из подразделений выбросило свою форму, получив приказ "переодеться в штатское и валить куда угодно". Как сообщает The Guardian, он возложил вину за происходящее на тех, кто в России оправдывал отступление, и добавил: "Те, кто думает, что дальше все будет хорошо, пусть идут на х...й".

Как отмечает The Guardian, в российском сегменте соцсетей используется слово "паника", чтобы описать ситуацию в некоторых подразделениях армии оккупантов, ожидающих переправы на фоне предупреждений о возможной атаке ВСУ "в ближайшее время" на новые российские оборонительные рубежи на восточном берегу Днепра.

На фоне сообщений о том, что раненые российские солдаты были брошены или взяты в плен, а также об обстреле украинскими войсками переправы через Днепр, один российский солдат рассказал, что некоторым подразделениям было приказано бежать"любым возможным способом". Вероятно, некоторые российские военнослужащие утонули, пытаясь переправиться через реку Днепр, пишет издание, ссылаясь на заявление неназванного украинского чиновника.

The Guardian отмечает, что на фоне сообщений о том, что некоторые российские солдаты, возможно, остались без формы, украинская разведка опубликовала в социальных сетях русскоязычное заявление, в котором призвала всех российских военных, оставшихся в Херсоне, сдаться, потому что украинские войска "входят в город".

По оценке представителя Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Вадима Скибицкого, озвученной в комментарии The Guardian 10 ноября, на правом берегу Днепра в Херсонской области оставалось более половины войск оккупантов (общей численностью около 20 тыс. человек), сосредоточенных ранее в этом регионе.

Бывший внефракционный народный депутат Украины Борислав Береза также заявлял, что командование российских войск практически бросило на правом берегу Днепра 10–12 тыс. оккупантов, не организовав их отвод.

В то же время российское командование, как указывает The Guardian, отчиталось о выводе с правого берега Днепра войск численностью около 30 тыс. человек.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ, сообщила 7 ноября спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.

11 ноября части ВСУ начали входить в Херсон, над зданием Херсонской ОГА подняли украинский флаг.

Теги: Россия, Украина, Херсон, оккупация, Херсонская область, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Борислав Береза, раненые, армия РФ, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, река Днепр, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
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