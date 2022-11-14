В Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии Зеленского. Видео

Церемония прошла у здания областного совета на площади Свободы. В ней также приняли участие заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, заместитель министра обороны Анна Маляр и руководство Херсонской области.

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Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.

Зеленский в вечернем обращении 11 ноября подчеркнул, что украинские военные – на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город.

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура.

14 ноября в город с визитом прибыл Зеленский. Он выступил перед украинскими военными и прошел по городу.