В Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии Зеленского. Видео

Церемония прошла у здания областного совета на площади Свободы. В ней также приняли участие заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, заместитель министра обороны Анна Маляр и руководство Херсонской области.
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В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.
Зеленский в вечернем обращении 11 ноября подчеркнул, что украинские военные – на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город.
12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура.
14 ноября в город с визитом прибыл Зеленский. Он выступил перед украинскими военными и прошел по городу.