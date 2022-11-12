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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсон вернулась украинская администрация

Херсон вернули под контроль Украины
Херсон вернули под контроль Украины
Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram

В Херсон вернулась украинская военная администрация. Об этом глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил в Facebook 12 ноября.

"В город прибыли и приступили к обязанностям военная администрация Херсонской области, Херсона и Херсонского района. Также приступили к выполнению служебных обязанностей Национальная полиция и СБУ. ГСЧС проводит меры по разминированию. Занимаемся приведением города к нормальной жизнедеятельности", – сказал он. 

https://www.facebook.com/YanushevichKherson/videos/404352648449495/

Накануне Янушевич просил подождать с возвращением в деоккупированные районы Херсонской области. 

"Сейчас тут слишком опасно. Есть высокая вероятность, что враг будет обстреливать деоккупированные населенные пункты. Также перед вашим возвращением территории должны обследовать взрывотехники. Уже есть много жертв среди гражданских, подорвавшихся на опасных предметах", – отметил он. 

https://www.facebook.com/YanushevichKherson/videos/649838766642888/

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов. В ноябре продвижение ВСУ продолжилось.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 11 ноября минобороны РФ объявило, что российская армия завершила отступление с правого берега Днепра, не оставив "ни одной единицы военной техники и вооружения", а также якобы без потерь среди личного состава.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что для вывода группировки, которую РФ стянула в Херсон, нужно не менее недели. По информации украинской разведки на 10 ноября, на правом берегу оставалось примерно 20 тыс. российских военнослужащих. 

11 ноября украинские военные зашли в Херсон, подтвердило  ГУР Минобороны Украины. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области и Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, специальные подразделения уже зашли в город.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, Херсон, ГСЧС, Херсонская ОГА, Национальная полиция, Ярослав Янушевич
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