В Херсон вернулась украинская администрация

"В город прибыли и приступили к обязанностям военная администрация Херсонской области, Херсона и Херсонского района. Также приступили к выполнению служебных обязанностей Национальная полиция и СБУ. ГСЧС проводит меры по разминированию. Занимаемся приведением города к нормальной жизнедеятельности", – сказал он.

Накануне Янушевич просил подождать с возвращением в деоккупированные районы Херсонской области.

"Сейчас тут слишком опасно. Есть высокая вероятность, что враг будет обстреливать деоккупированные населенные пункты. Также перед вашим возвращением территории должны обследовать взрывотехники. Уже есть много жертв среди гражданских, подорвавшихся на опасных предметах", – отметил он.