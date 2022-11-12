В Херсон вернулась украинская полиция

"Национальная полиция Украины проводит стабилизационные мероприятия в Херсоне. Около 200 полицейских работают на территории города. Вокруг и на территории Херсона выставлены блокпосты", – написал Клименко.

По его словам, полиция Херсонской области продолжает фиксировать преступления российских оккупантов.

"В то же время обращаемся к гражданам, которые выехали из Херсона: не торопитесь возвращаться, пока не будут завершены стабилизационные мероприятия. Работа продолжается. Полиция работает", – подчеркнул глава Нацполиции.

11 ноября Клименко сообщал, что на деоккупированной части Херсонской области работают 500 полицейских.