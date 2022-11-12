В Херсон вернулась украинская полиция

"Национальная полиция Украины проводит стабилизационные мероприятия в Херсоне. Около 200 полицейских работают на территории города. Вокруг и на территории Херсона выставлены блокпосты", – написал Клименко.
По его словам, полиция Херсонской области продолжает фиксировать преступления российских оккупантов.
"В то же время обращаемся к гражданам, которые выехали из Херсона: не торопитесь возвращаться, пока не будут завершены стабилизационные мероприятия. Работа продолжается. Полиция работает", – подчеркнул глава Нацполиции.
11 ноября Клименко сообщал, что на деоккупированной части Херсонской области работают 500 полицейских.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября подчеркнул, что украинские военные – на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город.