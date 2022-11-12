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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На деоккупированной части Херсонской области работают 500 полицейских, их станет еще больше – глава Нацполиции

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Клименко отметил, что число полицейских на деоккупированных территориях Херсонской области вырастет в четыре раза
Клименко отметил, что число полицейских на деоккупированных территориях Херсонской области вырастет в четыре раза
Фото: Національна поліція України / Fаcebook

После деоккупации от российских войск части Херсонской области на этой территории начали работу уже около 500 полицейских. Об этом 11 ноября сообщил в эфире национального телемарафона глава Нацполиции Игорь Клименко, информирует сайт ведомства.

По его словам, через два-три дня количество полицейских планируют увеличить до 2000.

"На сегодняшний день мы восстановили полицейское присутствие в 57 населенных пунктах, в которых проживает около 11 тыс. граждан", – объяснил Клименко.

Глава Нацполиции рассказал, что в Херсонской области полицейские зафиксировали 400 военных преступлений, совершенных российскими оккупантами, и работа в этом направлении продолжается.

В регионе создано значительное количество следственно-оперативных групп, имеющих опыт работы на деоккупированных территориях в других регионах, отметил Клименко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября подчеркнул, что украинские военные – на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Херсон, война, полиция, Херсонская область, война России против Украины, полицейский, Нацполиция, Игорь Клименко, деоккупация
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