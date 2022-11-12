На деоккупированной части Херсонской области работают 500 полицейских, их станет еще больше – глава Нацполиции

Клименко отметил, что число полицейских на деоккупированных территориях Херсонской области вырастет в четыре раза Фото: Національна поліція України / Fаcebook

По его словам, через два-три дня количество полицейских планируют увеличить до 2000.

"На сегодняшний день мы восстановили полицейское присутствие в 57 населенных пунктах, в которых проживает около 11 тыс. граждан", – объяснил Клименко.

Глава Нацполиции рассказал, что в Херсонской области полицейские зафиксировали 400 военных преступлений, совершенных российскими оккупантами, и работа в этом направлении продолжается.

В регионе создано значительное количество следственно-оперативных групп, имеющих опыт работы на деоккупированных территориях в других регионах, отметил Клименко.

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