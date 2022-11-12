На деоккупированной части Херсонской области работают 500 полицейских, их станет еще больше – глава Нацполиции

По его словам, через два-три дня количество полицейских планируют увеличить до 2000.
"На сегодняшний день мы восстановили полицейское присутствие в 57 населенных пунктах, в которых проживает около 11 тыс. граждан", – объяснил Клименко.
Глава Нацполиции рассказал, что в Херсонской области полицейские зафиксировали 400 военных преступлений, совершенных российскими оккупантами, и работа в этом направлении продолжается.
В регионе создано значительное количество следственно-оперативных групп, имеющих опыт работы на деоккупированных территориях в других регионах, отметил Клименко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября подчеркнул, что украинские военные – на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город.