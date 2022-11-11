Зеленский: Сегодня исторический день. Мы возвращаем Херсон

Зеленский: Надежда на Украину всегда оправдывается – и Украина всегда возвращает свое Фото: president.gov.ua

"Сегодня исторический день. Мы возвращаем юг нашей страны, возвращаем Херсон. По состоянию на сейчас наши защитники – на подступах к городу, остается еще совсем немного – и начинаем заходить. Но специальные подразделения уже находятся в городе", – сказал Зеленский.

Он также опубликовал видео из Херсона, снятое украинским военным, на котором люди на улице разожгли костер и празднуют освобождение города. "Наши. Наш. Херсон", – подписал запись президент. На видео люди скандируют: "ВСУ!" – машины сигналят. "28-я бригада", – комментирует военный.

"Херсонцы ждали. Никогда не отказывались от Украины. Надежда на Украину всегда оправдывается – и Украина всегда возвращает свое. Я счастлив видеть, как люди, несмотря на все угрозы, несмотря на репрессии и издевательства оккупантов, берегли украинские флаги, верили в Украину. И даже когда город еще не полностью очищен от враждебного присутствия, сами херсонцы уже убирают с улиц и зданий российскую символику и любые следы пребывания оккупантов в Херсоне", – подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил всех военных, "от рядовых до генералов", которые обеспечивают наступление украинских войск на юге.

"Украина придет ко всем своим людям. Благодаря нашей прочности на поле боя и дипломатии мы восстановим территориальную целостность нашего государства", – пообещал президент.

Он добавил, что вскоре после того, как силы обороны "выйдут на определенные рубежи", в Херсоне, как и в других деоккупированных районах, начнутся стабилизационные мероприятия – в первую очередь разминирование.