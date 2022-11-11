Зеленский: Сегодня исторический день. Мы возвращаем Херсон

"Сегодня исторический день. Мы возвращаем юг нашей страны, возвращаем Херсон. По состоянию на сейчас наши защитники – на подступах к городу, остается еще совсем немного – и начинаем заходить. Но специальные подразделения уже находятся в городе", – сказал Зеленский.
Он также опубликовал видео из Херсона, снятое украинским военным, на котором люди на улице разожгли костер и празднуют освобождение города. "Наши. Наш. Херсон", – подписал запись президент. На видео люди скандируют: "ВСУ!" – машины сигналят. "28-я бригада", – комментирует военный.
"Херсонцы ждали. Никогда не отказывались от Украины. Надежда на Украину всегда оправдывается – и Украина всегда возвращает свое. Я счастлив видеть, как люди, несмотря на все угрозы, несмотря на репрессии и издевательства оккупантов, берегли украинские флаги, верили в Украину. И даже когда город еще не полностью очищен от враждебного присутствия, сами херсонцы уже убирают с улиц и зданий российскую символику и любые следы пребывания оккупантов в Херсоне", – подчеркнул Зеленский.
Он поблагодарил всех военных, "от рядовых до генералов", которые обеспечивают наступление украинских войск на юге.
"Украина придет ко всем своим людям. Благодаря нашей прочности на поле боя и дипломатии мы восстановим территориальную целостность нашего государства", – пообещал президент.
Он добавил, что вскоре после того, как силы обороны "выйдут на определенные рубежи", в Херсоне, как и в других деоккупированных районах, начнутся стабилизационные мероприятия – в первую очередь разминирование.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.
11 ноября украинские военные зашли в Херсон, подтвердило ГУР Минобороны Украины. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области и Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников.
Передовые подразделения украинских войск на херсонском направлении в некоторых местах уже дошли до правого берега Днепра, сообщил в вечерней сводке 11 ноября Генштаб ВСУ.