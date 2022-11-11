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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Русский мир" умеет эффективно убегать. Из Киева, из Харькова, из Херсона – Офис президента Украины

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Руководство России, по данным СБУ, планировало захватить Украину за три дня, но блицкриг провалился
Руководство России, по данным СБУ, планировало захватить Украину за три дня, но блицкриг провалился
Фото: EPA

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 11 ноября в Twitter назвал россиян умеющими "эффективно убегать".

"Русский мир" умеет эффективно убегать. Из Киева, из Харькова, из Херсона. Теперь важно обеспечить масштабный побег российских оккупантов из Украины. Со всей нашей территории", – написал Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей, в том числе из-под Киева. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, в том числе отбросили врага из-под Харькова. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон – единственный областной центр Украины, который удалось захватить российским оккупантам.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Киев, Харьков, Херсон, война, вторжение, советник, война России против Украины, Офис президента Украины, Михаил Подоляк, русский мир
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