"Русский мир" умеет эффективно убегать. Из Киева, из Харькова, из Херсона – Офис президента Украины

"Русский мир" умеет эффективно убегать. Из Киева, из Харькова, из Херсона. Теперь важно обеспечить масштабный побег российских оккупантов из Украины. Со всей нашей территории", – написал Подоляк.
«Рускій мір» вміє ефективно… тікати. З Києва, з Харкова, з Херсона. Тепер важливо забезпечити масштабну втечу російських окупантів – з України. З усієї нашої території.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 11, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле российские войска были изгнаны из северных областей, в том числе из-под Киева. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, в том числе отбросили врага из-под Харькова. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
11 ноября украинские военные зашли в Херсон – единственный областной центр Украины, который удалось захватить российским оккупантам.