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15 сентября, 2022
 
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"Русский мир. Убожество". Гордон прокомментировал видео пьяного россиянина, размахивающего саблей на улице

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Гордон последовательно критикует российскую власть
Гордон последовательно критикует российскую власть
Фото: gordondmytro / Instagram

Украинский журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram 15 сентября опубликовал архивный ролик, не теряющий актуальности, в котором запечатлен пьяный россиянин в форме гусара.

"Я вам покажу! Русские!" – кричал россиянин, размахивая саблей на одной из улиц Санкт-Петербурга.

В руках героя  ролика также была одна открытая бутылка вина, вторая – в авоське.

"Питер. Русский мир. Убожество", – прокомментировал Гордон.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

6 апреля в РФ Гордона внесли в перечень организаций и физических лиц, которых считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму.

19 июля стало известно, что МВД России объявило Гордона в розыск (за что именно – не указывалось), а 22 июля российские СМИ сообщили, что журналиста в России заочно арестовали.

Комментируя уголовное преследование в РФ, Гордон сказал, что он много лет последовательно борется против "кремлевской банды во главе с главным фашистом фашистского государства Путиным". Журналист напомнил, что РФ с 2014 года ведет войну с Украиной и "сеет вокруг смерть" и он рассказывает об этом своей многомиллионной аудитории. "Что касается того, что они меня в розыск объявили… Ну я с таким же успехом объявляю в розыск МВД России, – сказал Гордон. – Я чихать на них хотел, честно говоря. И пусть поцелуют меня в задницу".

2 сентября министерство юстиции России внесло Гордона в реестр "иностранных агентов". Супруга Гордона, главред издания "ГОРДОН" Алеся Бацман отреагировала на это. "Путину Гордон снится. Или он им бредит. Иначе объяснить непрекращающийся звездопад "мер" от "российской педерации" невозможно", – отметила Бацман.

Теги: Дмитрий Гордон, война, видео, война России против Украины, ролик, русские, русский мир, россияне
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