ГБР сообщило о подозрении судье-крымчанину, который здоровался фразой "Хайль Гитлер" и агитировал за "русский мир"

По данным следствия, подозреваемый судья – уроженец Крыма, который после временной оккупации полуострова был переведен на работу в Киев. Однако, как отмечают в ГБР, "взгляды у судьи остались антиукраинскими". Он одобрял вооруженную агрессию России против Украины и признавал правомерной оккупацию части территории Украины российскими войсками.



Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ установили, что после начала полномасштабной военной агрессии РФ 24 февраля судья неоднократно высказывался в поддержку оккупационных действий агрессора, желал, чтобы захваченных территорий становилось больше, и выражал сожаление, что россияне отошли от поселка под Киевом, где он жил в последние годы. Также он не скрывал ненависти к силам обороны Украины и патриотически настроенным гражданам, проявлял нетерпимость к украинской власти и осуждал действия президента Украины.



Подозреваемый звонил своим знакомым, попавшим под оккупацию, и призывал их работать на захватчиков.



В распоряжении следователей есть записи телефонных разговоров судьи с членами его семьи, родственниками и друзьями. Они являются документальным доказательством антиукраинских позиций фигуранта, отметили правоохранители.

ГБР привело несколько цитат из разговоров судьи со своим знакомым из Мелитополя:



"Главное, чтобы они так обратно не вернулись, как у нас. Тогда тебе придется к нам домой, в Крым".



"Ваш регион жил за счет сельхозпродукции, которая отправлялась в Крым и Россию, и сейчас, если вам откроют свободную… эту… то это нормально будет".



"Хайль Гитлер. А ты что в милицию не идешь там на работу?", "Я думал, ты уже там начальником милиции устроился, там кадровое голодание", "Да, ты с опытом работы, надо делать карьеру, главное, чтобы они так обратно не вернулись, как у нас".



Сейчас продолжаются обыски по месту работы и проживания фигуранта дела.



Судью подозревают в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины и подстрекательстве к добровольному занятию должностей в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории (ч. 4 ст. 27, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).



Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.