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Восемь админзданий, два дома и три квартиры. Имущество экс-нардепа Горбатова арестовано по решению суда – ГБР

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Общая площадь арестованных объектов недвижимого имущества составляет более 5 тыс. м&sup2;
Общая площадь арестованных объектов недвижимого имущества составляет более 5 тыс. м²
Фото: dbr.gov.ua

Активы и имущество бывшего народного депутата Украины, бывшего председателя Совета министров Крыма Валерия Горбатова, а также некоего приближенного к нему лица арестованы по решению суда. Об этом сообщило 12 сентября Государственное бюро расследований Украины в Facebook.

"Суд арестовал активы бывшего народного депутата Украины Валерия Горбатова, возглавлявшего в начале 2000-х Совет министров АР Крым. Он продолжал осуществлять бизнес-деятельность на оккупированных территориях Украины и платил налоги оккупантам и террористическим организациям", – говорится в сообщении.

Арестованы также активы приближенного к политику лица. По данным ГБР, Горбатов переоформил на него свои предприятия, чтобы скрыть свою деятельность от украинских государственных органов и продолжить вести бизнес в Крыму, уплачивая налоги и сборы в бюджет России. 

Всего арестованы три квартиры, восемь административных зданий, два жилых дома, 15 объектов нежилого фонда и 42 транспортных средства (восемь легковых автомобилей, 34 транспортных средства сельскохозяйственного назначения, прицепы).

Общая площадь арестованных объектов недвижимого имущества составляет более 5 тыс. м². 

Продолжается досудебное следствие по ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью захвата государственной власти, изменения границ территории Украины), ч. 3 ст. 436-2 УК Украины (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины).

Санкция статей предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

https://www.facebook.com/dbr.gov.ua/posts/pfbid0GcNA4MxRNxsVkvNJf5ksyyBWu6A3NTPSzVWSt4dxtGC1f6JGPQZRjE9rcmmWQxNyl

Контекст:

В июне 2022 года ГБР заявило о разоблачении Горбатова в том, что он финансировал террористическую организацию "ДНР", вел бизнес на оккупированных территориях Украины и платил налоги оккупантам. Кроме того, по данным следствия, Горбатов  присвоил культурное наследие Украины, по предварительной информации, похищенное из музеев Крымв и купленное у "черных археологов".

По данным ГБР, у экс-нардепа тесные связи с так называемым главой аннексированного Крыма Сергеем Аксеновым, с которым он имеет общий бизнес. Бизнес Горбатова на оккупированной части Украины, по информации следствия, зарегистрирован на его сына, племянника и других доверенных лиц.

Теги: Крым, терроризм, арест, Государственное бюро расследований, финансирование, имущество, ГБР, Валерий Горбатов
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