Восемь админзданий, два дома и три квартиры. Имущество экс-нардепа Горбатова арестовано по решению суда – ГБР

"Суд арестовал активы бывшего народного депутата Украины Валерия Горбатова, возглавлявшего в начале 2000-х Совет министров АР Крым. Он продолжал осуществлять бизнес-деятельность на оккупированных территориях Украины и платил налоги оккупантам и террористическим организациям", – говорится в сообщении.

Арестованы также активы приближенного к политику лица. По данным ГБР, Горбатов переоформил на него свои предприятия, чтобы скрыть свою деятельность от украинских государственных органов и продолжить вести бизнес в Крыму, уплачивая налоги и сборы в бюджет России.

Всего арестованы три квартиры, восемь административных зданий, два жилых дома, 15 объектов нежилого фонда и 42 транспортных средства (восемь легковых автомобилей, 34 транспортных средства сельскохозяйственного назначения, прицепы).

Общая площадь арестованных объектов недвижимого имущества составляет более 5 тыс. м².

Продолжается досудебное следствие по ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью захвата государственной власти, изменения границ территории Украины), ч. 3 ст. 436-2 УК Украины (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины).

Санкция статей предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.