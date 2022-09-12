Восемь админзданий, два дома и три квартиры. Имущество экс-нардепа Горбатова арестовано по решению суда – ГБР

"Суд арестовал активы бывшего народного депутата Украины Валерия Горбатова, возглавлявшего в начале 2000-х Совет министров АР Крым. Он продолжал осуществлять бизнес-деятельность на оккупированных территориях Украины и платил налоги оккупантам и террористическим организациям", – говорится в сообщении.
Арестованы также активы приближенного к политику лица. По данным ГБР, Горбатов переоформил на него свои предприятия, чтобы скрыть свою деятельность от украинских государственных органов и продолжить вести бизнес в Крыму, уплачивая налоги и сборы в бюджет России.
Всего арестованы три квартиры, восемь административных зданий, два жилых дома, 15 объектов нежилого фонда и 42 транспортных средства (восемь легковых автомобилей, 34 транспортных средства сельскохозяйственного назначения, прицепы).
Общая площадь арестованных объектов недвижимого имущества составляет более 5 тыс. м².
Продолжается досудебное следствие по ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью захвата государственной власти, изменения границ территории Украины), ч. 3 ст. 436-2 УК Украины (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины).
Санкция статей предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
В июне 2022 года ГБР заявило о разоблачении Горбатова в том, что он финансировал террористическую организацию "ДНР", вел бизнес на оккупированных территориях Украины и платил налоги оккупантам. Кроме того, по данным следствия, Горбатов присвоил культурное наследие Украины, по предварительной информации, похищенное из музеев Крымв и купленное у "черных археологов".
По данным ГБР, у экс-нардепа тесные связи с так называемым главой аннексированного Крыма Сергеем Аксеновым, с которым он имеет общий бизнес. Бизнес Горбатова на оккупированной части Украины, по информации следствия, зарегистрирован на его сына, племянника и других доверенных лиц.