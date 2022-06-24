В Киеве у экс-нардепа нашли более 6 тыс. артефактов, похищенных из музеев Крыма – ГБР

Горбатов в начале 2000-х возглавлял Совет Министров АР Крым. Он продолжал вести бизнес-деятельность на оккупированных территориях Украины и платил налоги оккупантам.

По данным ГБР, у экс-нардепа тесные связи с так называемым главой аннексированного Крыма Сергеем Аксеновым, с которым он имеет общий бизнес. А жена Аксенова предоставляла доверенность на право пользования своим имуществом Горбатову.

Также бюро выяснило, что Горбатов имеет непосредственное отношение к деятельности Горловской бумажной фабрики и ООО "Благотворительный союз (БС)". Оба ведут деятельность на временно оккупированной территории Украины и, соответственно, платят налоги, чем фактически финансируют незаконные вооруженные террористические группировки.

Фирмы, аффилированные с Горбатовым, действуют и во временно оккупированном Крыму. Для того чтобы не "светиться" лично, бизнес Горбатова на оккупированной части Украины зарегистрирован на его сына, племянника и других доверенных лиц, подчеркивает ГБР. В интересах группы: недвижимость, политическая деятельность и агробизнес.

Фото: dbr.gov.ua

"Следователи ГБР собрали неопровержимые доказательства причастности Валерия Горбатова к финансированию действий, направленных на свержение конституционного строя в Украине, изменение ее границ или государственной границы и оправдание агрессии против Украины", – отметили в ведомстве.

По оперативным данным, бывший депутат скрылся из Киева на оккупированные территории накануне вторжения РФ.

В рамках начатого уголовного производства работники ГБР провели шесть одновременных обысков. В одном из офисных помещений Киева, принадлежащих экс-депутату, обнаружено более 6 тыс. единиц исторических и культурных ценностей. Часть коллекции находилась в предварительно подготовленных "секретных комнатах" офисных помещений.

фотогалерея ( 1 из 14)

Фото: dbr.gov.ua Фото: dbr.gov.ua Фото: dbr.gov.ua Фото: dbr.gov.ua Фото: dbr.gov.ua Фото: dbr.gov.ua Фото: dbr.gov.ua Фото: dbr.gov.ua Фото: dbr.gov.ua Фото: dbr.gov.ua Фото: dbr.gov.ua Фото: dbr.gov.ua Фото: dbr.gov.ua Фото: dbr.gov.ua

Генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook уточнила, что среди найденных аретфактов – мечи, сабли, шлемы, кольчуга, наконечники к стрелам и копьям, ружья и карабины, амфоры, ошейные гривны, монеты, предметы быта и посуда.

"Привлеченные в ходе обыска специалисты – эксперты Национального музея истории Украины – считают, что исторические артефакты принадлежат эпохам от бронзового века и позднего средневековья. Среди находок – скифские мечи Акинаки, кольчуга XII века, шлемы эпохи эллинизма и посуда Трипольской культуры", – отметила она.

Коллекцию монет специалисты географически относят к Южному Причерноморью времен Херсонесского государства, Скифского и Боспорских царств, города-государства Ольвии V–I века до нашей эры. Также среди находок в ходе обыска изъяли старинную книгу "Саркофаги Галлии", которая была экспонатом Русского археологического музея Константинополя, а затем частью библиотеки Херсонесского музея в Крыму.

По словам Венедиктовой, цена коллекции предварительно – несколько миллионов долларов США.