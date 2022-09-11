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Зеленский в годовщину теракта 11 сентября: Украина хорошо знает, что такое терроризм, и искренне сочувствует народу США

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Зеленский: Терроризм зло, которому не место в современном мире!
Зеленский: Терроризм – зло, которому не место в современном мире!
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сочувствие США в связи с годовщиной теракта 11 сентября 2001 года. Об этом он написал в Twitter.

"Сегодня чтим память жертв терактов 11 сентября 2001 года. Этот день – один из самых трагических в истории США и мира. Украина, которая ежедневно подвергается ракетным обстрелам, хорошо знает, что такое терроризм, и искренне сочувствует американскому народу. Терроризм – зло, которому не место в современном мире!" – написал президент.

Контекст:

11 сентября 2001 года два самолета, захваченных террористами-смертниками, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке, третий – в здание Пентагона. Четвертый самолет разбился в поле в штате Пенсильвания, когда пассажиры попытались отбить судно у террористов.

Эти беспрецедентные теракты совершили 19 членов террористической организации "Аль-Каида". Жертвами терактов стали 2977 человек (не включая 19 террористов): 246 пассажиров и членов экипажей самолетов, 2606 человек – в Нью-Йорке, в зданиях ВТЦ и на земле, 125 – в здании Пентагона. Погибли граждане США и еще 91 государства.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, теракт, терроризм, Нью-Йорк, террористы, Владимир Зеленский
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