ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Боже, синочки!" Украинцы с флагами и слезами на глазах встречают и ждут силы обороны на юге. Подборка видео

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Подразделения сил обороны Украины (на фото представители патрульной полиции) зашли в Херсон
Подразделения сил обороны Украины (на фото представители патрульной полиции) зашли в Херсон
Фото: Олексій Білошицький / Facebook

С 1 октября по 10 ноября силы обороны Украины освободили 41 населенный пункт на херсонском направлении, только за вчера под контроль Киев вернулись 12 из них, сообщал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. 11 ноября продвижение ВСУ продолжилось – на некоторых участках передовые подразделения дошли до правого берега Днепра, сообщили в Генштабе. Известно, что украинские войска вчера деоккупировали Снигиревку Николаевской области (последний город региона, который был под контролем захватчиков), а сегодня вошли в Херсон. По словам первого заместителя начальника департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, патрульная полиция среди этих подразделений.

Украинские военные снимают видео в населенных пунктах, которые освобождают, ролики публикуют также местные жители и журналисты. "ГОРДОН" приводит подборку видео, на которых видно, как местные жители с цветами, флагами выходят на улицы встречать украинских защитников, многие плачут и благодарят их за освобождение.

Так, на видео, снятом 59-й бригадой имени Якова Гандзюка, показали установку флага в Благодатном Херсонской области. Одна из местных жительниц обнимает одного из защитников со словами: "Боже, синочки!" – и плачет. 

Таких видео в сети большое количество (так было, и когда освобождали Харьковскую область). 

Кадры из Снигиревки опубликовал волонтерский штаб "Нехай щастить". Их перепостила в Facebook журналистка Елена Ротари. 

https://www.facebook.com/1456174872/videos/499173282144050/

Журналист Андрей Цаплиенко показал, как в Белозерке Херсонской области снимают баннер оккупантов о том, что Россия там "навсегда". 

Еще днем украинцы, которые с весны жили в условиях оккупации в Херсоне, начали собираться в центре города. Над зданием обладминистрации установили государственный флаг. 

Херсонский журналист Константин Рыженко опубликовал целый ряд видео, снятых в областном центре. 

Как отметил советник главы МВД Антон Геращенко, Херсон "полон народа: автомобилисты сигналят, а даже незнакомые люди обнимаются и поздравляют друг друга с днем освобождения".

По словам Рыженко, в город зашла 28-я отдельная механизированная бригада имени рыцарей Зимнего похода. 

Еще кадры общения защитников с местными жителями в Херсоне опубликовал нардеп Алексей Гончаренко. 

На этом видео один из военнослужащих говорит: "Все будет хорошо, спасибо, что ждали. Теперь мы уже не уйдем". 

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/videos/583240236908271/

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсон, Херсонская область, Алексей Гончаренко, флаг, Антон Геращенко, Андрей Цаплиенко, патрульная полиция, население, войска, деоккупация, Благодатное, Снигиревка
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