"Боже, синочки!" Украинцы с флагами и слезами на глазах встречают и ждут силы обороны на юге. Подборка видео

Украинские военные снимают видео в населенных пунктах, которые освобождают, ролики публикуют также местные жители и журналисты. "ГОРДОН" приводит подборку видео, на которых видно, как местные жители с цветами, флагами выходят на улицы встречать украинских защитников, многие плачут и благодарят их за освобождение.

Так, на видео, снятом 59-й бригадой имени Якова Гандзюка, показали установку флага в Благодатном Херсонской области. Одна из местных жительниц обнимает одного из защитников со словами: "Боже, синочки!" – и плачет.

Таких видео в сети большое количество (так было, и когда освобождали Харьковскую область).

Кадры из Снигиревки опубликовал волонтерский штаб "Нехай щастить". Их перепостила в Facebook журналистка Елена Ротари.

Журналист Андрей Цаплиенко показал, как в Белозерке Херсонской области снимают баннер оккупантов о том, что Россия там "навсегда".

Еще днем украинцы, которые с весны жили в условиях оккупации в Херсоне, начали собираться в центре города. Над зданием обладминистрации установили государственный флаг.

Херсонский журналист Константин Рыженко опубликовал целый ряд видео, снятых в областном центре.

Как отметил советник главы МВД Антон Геращенко, Херсон "полон народа: автомобилисты сигналят, а даже незнакомые люди обнимаются и поздравляют друг друга с днем освобождения".

По словам Рыженко, в город зашла 28-я отдельная механизированная бригада имени рыцарей Зимнего похода.

Еще кадры общения защитников с местными жителями в Херсоне опубликовал нардеп Алексей Гончаренко.

На этом видео один из военнослужащих говорит: "Все будет хорошо, спасибо, что ждали. Теперь мы уже не уйдем".