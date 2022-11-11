Украинские военные нанесли удары по пунктам управления оккупантов, сбили два вертолета – Генштаб ВСУ

"Украинская авиация в течение текущих суток нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Воины ракетных войск и артиллерии сил обороны за текущие сутки поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов и три других важных военных объекта противника", – говорится в сообщении.
Также Генштаб озвучил информацию о конкретных попаданиях по врагу.
"В районе населенного пункта Днепровка Запорожской области подтверждено уничтожение вражеского вертолета Ми-8. В районе города Энергодар поражен пункт управления врага – погибли более 50 оккупантов, а более 40 – ранены. Также уничтожен вертолет Ка-52", – объяснил в ВСУ.
Кроме того, по данным украинских военных, точными попаданиями по штабу российских оккупантов в поселке Красный Маяк Херсонской области было убито 30 захватчиков, уничтожены два их танка и четыре грузовика.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 8 ноября в Украине уже погибло около 79 400 оккупантов.