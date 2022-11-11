Украинские военные нанесли удары по пунктам управления оккупантов, сбили два вертолета – Генштаб ВСУ

ВСУ рассказали о поражении врага в двух областях Украины Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Украинская авиация в течение текущих суток нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Воины ракетных войск и артиллерии сил обороны за текущие сутки поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов и три других важных военных объекта противника", – говорится в сообщении.

Также Генштаб озвучил информацию о конкретных попаданиях по врагу.

"В районе населенного пункта Днепровка Запорожской области подтверждено уничтожение вражеского вертолета Ми-8. В районе города Энергодар поражен пункт управления врага – погибли более 50 оккупантов, а более 40 – ранены. Также уничтожен вертолет Ка-52", – объяснил в ВСУ.

Кроме того, по данным украинских военных, точными попаданиями по штабу российских оккупантов в поселке Красный Маяк Херсонской области было убито 30 захватчиков, уничтожены два их танка и четыре грузовика.

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